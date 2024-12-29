وفقًا لخبيرة علوم الفلك والأبراج والأرقام، غالية بكفلاوي، فإن عام 2025 بالنسبة لمواليد برج الميزان قد يكون عنوانها هو جملة "أكون أو لا أكون"، وذلك لأن هذا العام قد يكون هو عام الفصل بالنسبة لمولود برج الميزان، وذلك نظرًا لتواجد الكثير من الكواكب المعاكسة، بالإضافة إلى بعض الكواكب الموالية.

توقعات غالية بكفلاوي لمواليد برج الميزان 2025

توضح غالية بكفلاوي أن عام 2025 بالنسبة لمولود برج الميزان قد يكون هو عام التحديات، وسيكون مطلوبًا خلاله التأني والهدوء والتحفظ والتكتم على الأمور. قد يبدأ برج الميزان هذا العام متعبًا بعض الشيء، بسبب تأثيرات كوكب المريخ، وذلك خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام.

هنا يجب على مولود برج الميزان أن يدرك أن نفاذ صبره وتوتره وانفعاله وإلحاحه على بعض الأمور، خلال فترة الأربعة أشهر الأولى من العام يمكن أن يُسبب له بعض المشكلات.

رغم كون هذه البداية مرهقة وبها بعض المتاعب الصحية والمعنوية، لكن الأمور قد تبدأ في التحسن تدريجيًا بدءًا من شهر فبراير.

أيضًا بسبب تأثيرات كوكب نبتون، قد تتضخم بعض الشكوك لدى مولود برج الميزان، وقد يؤثر هذا سلبًا على علاقاته، كما أنه قد يُزيد من بعض الوساوس الصحية التي قد يُعاني منها، من الأساس، مولود برج الميزان.

على مواليد برج الميزان أن يخططوا جيدًا لأمورهم المختلفة، لأن القيام بأي شيء بعفوية أو بلا تنظيم قد يُضيع من جهودهم القيّمة السابقة.

لمعرفة المزيد عما يحمله العام الجديد 2025 لمواليد برج الميزان شاهد الفيديو أدناه.

شاهدوا باقي توقعات الأبراج 2025