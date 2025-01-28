انت الأن تتابع خبر الثروة بين ايدك وقدام عينيك".. مكون مش هتصدق موجود عندك بيخفض السكر أسرع من إبرة الأنسولين.. "جربه بنفسك"!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وسط البحث عن الحلول السريعة والفعالة للتحكم في مرض السكري قد تكون الإجابة أبسط مما تتصور المكون السحري الذي نتحدث عنه هو القرفة هذا البهار العادي الموجود في كل مطبخ والذي يحمل خصائص علاجية مدهشة خاصة لمرضى السكري.

القرفة وضبط السكر في الدم

تتميز القرفة بقدرتها على تحسين استجابة الخلايا للأنسولين مما يساعد على خفض مستويات السكر في الدم بسرعة وفعالية تحتوي القرفة على مركبات نشطة مثل السينمالدهيد التي تعزز قدرة الجسم على استخدام الجلوكوز وبالتالي تقلل من مستويات السكر بعد الوجبات وتحافظ على استقراره.

أسرع من إبرة الأنسولين؟

ما يجعل القرفة مدهشة هو سرعتها في التأثير على مستويات السكر بعض الدراسات أثبتت أن تناول القرفة مع الطعام يمكن أن يخفض السكر في غضون ساعات قليلة مما يجعلها خيارا طبيعيا وفعالا بجانب العلاجات الطبية ورغم أنها لا تغني عن الأنسولين لمرضى السكري من النوع الأول إلا أنها تعد دعما قويا للسيطرة على السكر في النوع الثاني.

كيفية استخدام القرفة بفعالية

يمكنك استخدام القرفة في نظامك الغذائي اليومي بسهولة أضف نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة إلى الشاي أو القهوة كما يمكن رشها على الزبادي أو دقيق الشوفان في وجبة الإفطار للحصول على تأثير قوي يمكنك غلي أعواد القرفة في الماء وشربها كشاي دافئ بعد الوجبات.

فوائد إضافية للقرفة