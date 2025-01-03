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رياض - احمد صلاح - فوائد العسل الأسود لعلاج الصداع وألم الأسنان والسمنة كثير من الأشخاص لا يعرفون القيمة الغذائية للعسل الأسود الذي يوجد في العديد من الفوائد الصحية منها التخلص من السمنة والتخلص من ألم الأسنان ويحافظ على صحة البشرة بشكل عام خاصة أنه يحتوي على العديد من الفيتامينات ومضاد الميكروبات والفيروسات والمعادن ويساعد على تقوية الجسم بشكل عام.
فوائد العسل الأسود
- يساعد العسل الأسودالعسل الأسود على التخلص من الدهون الزائدة الموجودة في الجسم لأنه يحتوي على مضادات الأكسدة تقوم بتقليل نسبة الدهون في الجسم وبالتالي يقلل من امتصاص الجسم للسعرات الحرارية.
- يساعد أيضا في علاج الصداع الذي يصيب كثير من الأشخاص بفضل احتوائه على حمض البانثونيك وفيتامين بـ 6.
- كما يستخدم العسل الأسود في تسكين ألم الأسنان من خلال إضافات العسل الأسود مع القرفة ووضعها على المكان الذي يوجد فيه الألم ويتم تكرار هذا الأمر ثلاث مرات يومياً.
الفوائد الصحية للعسل الأسود
- يستخدم العسل في علاج أمراض العظام بفضل احتوائه على مضادات الالتهابات ويساعد على التخلص من الالتهابات التي تصيب المفاصل والأمراض الروماتيزمية كما يحتوي على الكالسيوم الذي يعمل على تقوية العظام ويحافظ عليها من الإصابة بهشاشة العظام.
- يقي الجسم من الإصابة بالأمراض السرطانية لأنه يحتوي على مضادات أكسدة تعمل على مهاجمة الجذور الحرة.
- يستخدم أيضا العسل الأسود في علاج الأنيميا وفي حالة الإصابة بفقر الدم بفضل احتواء على عنصر الهيموجلوبين الذي يحتوي على عنصر الحديد للوقاية من الأنيميا.
- يعمل على تقوية عضلات القلب لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من البوتاسيوم والتي تعمل على حدوث توازن حامضي وحماية الأعصاب وتقوية عضلات القلب.
- يساعد أيضا على التخلص من الإمساك لأنه يعمل على حماية الجهاز الهضمي كما أنه يعمل على تنظيم نسبة السكر في الجسم ويساعد على التخلص من الاضطرابات الموجودة في الدم لأنه يحتوي على نسبة كبيرة من الكروم ولكن يجب إخبار الطبيب قبل استخدامه في هذه الحالة.