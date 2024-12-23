انت الأن تتابع خبر 8 أشياء تحدث لك عند تناول الثوم يومياً على معدة فارغة.. مش هتصدق العلماء اكتشفوا بيعمل ايه!!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر تناول الثوم على معدة فارغة يعزز مناعة الجسم بشكل كبير، نظرًا لاحتوائه على مركب الأليسين، وهو مضاد قوي للبكتيريا والفيروسات، هذا المركب يعمل على تقوية الجهاز المناعي ومساعدة الجسم في مقاومة العدوى. بالإضافة إلى ذلك، يمتلك الثوم خصائص مضادة للالتهابات، مما يجعله فعالًا في تقليل التورم والتهاب المفاصل وتحسين استجابة الجسم للأمراض المزمنة.

تحسين صحة القلب والشرايين

الثوم معروف بقدرته على تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، خاصة عند تناوله على معدة فارغة. يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول النافع (HDL)، مما يقلل من خطر انسداد الشرايين. كما أنه يعمل على تنظيم ضغط الدم بفضل خصائصه التي تحسن مرونة الأوعية الدموية، مما يحمي الجسم من مشكلات مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

تحسين الهضم وإزالة السموم