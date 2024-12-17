انتبهي.. علامات تدل على وجود مشكلة في نشاط الغدة الدرقية

من الضروري عدم تجاهل التغيرات التي قد تطرأ على الجسم، لأنها قد تكون علامة تحذيرية على وجود مشكلة في نشاط الغدة الدرقية.

علامات وجود مشكلة في نشاط الغدة الدرقية

أولًا: علامات فرط نشاط الغدة الدرقية

عندما يزداد نشاط الغدة الدرقية، تظهر الأعراض التالية على الإنسان:

- زيادة التعرق.

- رعشة اليدين.

- الأرق.

- الشعور بالحرارة بغض النظر عن حالة الطقس.

- فقدان الوزن.

- زيادة الشهية.

- سرعة ضربات القلب.

- ارتفاع ضغط الدم.

- الإسهال.

- ضعف العضلات.

- تقصف الشعر.

- اضطراب الدورة الشهرية.

- العصبية.

- الشعور بالتعب.

- تورم الرقبة في بعض الحالات.

ثانيًا: علامات خمول الغدة الدرقية

يمكن الاستدلال على قصور نشاط الغدة الدرقية من بعض الأعراض، أبرزها:

- زيادة الوزن.

- الإرهاق.

- الشعور بالبرودة بغض النظر عن حالة الطقس.

- جفاف الجلد.

- تساقط الشعر.

- بطء ضربات القلب.

- ارتفاع ضغط الدم.

- الإمساك.

- آلام المفاصل.

- آلام العضلات.

- النسيان.

- الاكتئاب.

- خشونة الصوت.

- بطء التئام الجروح.

هل تظهر أعراض اضطراب نشاط الغدة الدرقية عند الجميع؟

في بعض الدراسات، وجد الباحثون أن الأعراض المنذرة بوجود مشكلة في نشاط الغدة الدرقية ليس بالضرورة أن تظهر على جميع الأشخاص، لذلك يجب إجراء تحليل الغدة الدرقية من حينٍ لآخر، للاطمئنان على توزان نشاطها بالجسم.

طرق تشخيص اضطراب نشاط الغدة الدرقية

تحليل الغدة الدرقية ليس الفحص الوحيد الفعال في الكشف المبكر عن اضطرابات نشاطها، بل هناك فحوصات أخرى تساعد على تشخيصها بسهولة، منها:

- الفحص السريري، للتأكد من وجود تضخم في الغدة الدرقية.

- فحص الغدة الدرقية بالموجات فوق الصوتية.

- مسح اليود المشع، لتحديد مدى قدرة الغدة الدرقية على امتصاص اليود.

نصائح للوقاية من اضطراب نشاط الغدة الدرقية

أظهرت بعض الدراسات أن هناك إرشادات يمكن الاعتماد عليها لتقليل خطر الإصابة باضطرابات نشاط الغدة الدرقية، أهمهما:

- اتباع نظام غذائي صحي.

- ممارسة الرياضة بانتظام.

- الحفاظ على وزن الجسم.

- الحد من التوتر.

- إجراء الفحوصات الطبية الدورية.