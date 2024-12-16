ما علاقة صدمات الطفولة بفشل علاقاتنا العاطفية؟

يمكن لصدمات الطفولة أن تترك ندوبًا عميقة في نفوسنا؛ ما يؤثر في طريقة تكويننا للعلاقات في مرحلة البلوغ، فإذا تعرضت للإساءة أو الإهمال في طفولتك، قد تجد صعوبة في بناء علاقات وثيقة وصحية مع الآخرين. هذا التأثير يمكن أن يظهر في العديد من جوانب حياتنا، بما في ذلك علاقاتنا الرومانسية.

لماذا تجعل صدمة الطفولة الروابط العاطفية صعبة؟

دكتورة علم النفس ستاسي بنتلي تؤكد أن صدمات الطفولة تترك آثارًا عميقة على علاقاتنا عندما نكبر. وغالبًا ما يشعر الناجون من الصدمة بصعوبة في بناء علاقات وثيقة ومستدامة، حيث تحاصرهم معتقدات سلبية كأن يقولوا: "لا يمكن الوثوق بأحد" أو "أنا لست جيدًا بما يكفي".

كيف تؤثر الصدمة على العلاقات؟

تشير الدكتورة ستاسي في مقالها على موقع Psychology Today، أن بعد تجربة الإساءة وانكسار الثقة بالطفولة يمكن أن يشعر الشخص البالغ بالضعف وعدم الأمان، وقد يؤدي التعبير عن المشاعر إلى الرفض أو الأذى.

ويمكن أن يؤدي الشعور بعدم الدعم في الطفولة وتبني الاعتقاد بأنك لست جديرًا بالحب إلى الخوف من التخلي عنك من قبل شريكك؛ ما يؤدي إلى قلق مستمر.

4 إستراتيجيات للشفاء وبناء علاقات صحية

على الرغم من أن تأثيرات صدمة الطفولة على العلاقات بين البالغين يمكن أن تكون كبيرة، إلا أنها ليست دائمة، فالشفاء ممكن. فيما يلي بعض الإستراتيجيات التي يمكن أن تساعد وفقًا للدكتورة ستاسي:

1- الوعي الذاتي

تتمثل إحدى الخطوات الأولى في الشفاء من صدمة الطفولة في بناء الوعي الذاتي.

يمكن أن يساعد التعرف على الأنماط القائمة على الصدمة وفهم جذور مخاوفك وانعدام الأمن الخاص بك في كسر السلوكيات غير المفيدة في العلاقات.

يمكن أن تكون تمارين التأمل الذاتي وتدوين المذكرات وممارسات التأمل كلها أدوات مفيدة لتعزيز الوعي الأكبر.

2- التواصل وتحديد الحدود الصحية

التواصل الفعال ضروري لبناء الثقة والحميمية. بالنسبة لأولئك الذين يكافحون مع الضعف، يمكن أن يؤدي اتخاذ خطوات صغيرة نحو الانفتاح إلى تعميق التقارب العاطفي تدريجيًا. اقترب من المحادثة بهدوء ووضوح بشأن احتياجاتك.

الحدود الذاتية أمر أساسي لكسر دورة إرضاء الآخرين المرتبطة بالصدمة. حدد عواقب واضحة ومعقولة عندما يتم تجاوز حدودك.

على سبيل المثال، إذا كان شريكك يميل إلى تجاهلك عندما تتحدث، فاستخدم عبارات "أشعر" للتعبير عن احتياجاتك ومشاعرك دون إلقاء اللوم عليهم. قد تقول: "أشعر بالأذى عندما يتم تجاهلي. إذا حدث ذلك مرة أخرى، سأحتاج إلى التحدث إلى صديق سيستمع إلي".

3- التعاطف

الشفاء من الصدمة ليس سهلًا، ويستغرق وقتًا. من المهم التعامل مع نفسك وشريكك بالتعاطف.

اعترف بأن الصدمة تؤثر في كيفية استجابتنا للصراعات؛ ما يمكن أن يعزز التعاطف والتفاهم في علاقتك.

إذا شعرت أنك تفاعلت على نحو سيئ في أثناء صراع، فقدم لنفسك التعاطف نفسه الذي ستقدمه لصديق. تذكر الأشياء اللطيفة التي ستقولها لهم في هذا الموقف.

4- طلب الدعم

إنشاء نظام دعم أمر ضروري للشفاء، أحط نفسك بأصدقاء داعمين أو عائلة أو معالج يمكنه توفير التعاطف والرعاية التي تحتاجها.

يمكن أن يكون العلاج مكانًا آمنًا لإعادة صياغة المعتقدات غير المفيدة حول نفسك والآخرين، وتطوير إستراتيجيات التأقلم المفيدة، وتحسين مهارات التواصل.

إذا لم تكن مستعدًا للعمل مع معالج، ففكر في مجموعات الدعم أو الكتب التي يمكن أن تساعدك على معالجة الصدمة المتبقية.