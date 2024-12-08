انت الأن تتابع خبر «سر جمال العرايس».. طريقة تقشير وتبييض الركب والأكواع والتخلص من السواد والبقع والتصبغات فى وقت قياسي!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتساءل الكثير من الفيات عن سر جمال العرائس، وعن التركيبة الخاصة بتقشير الركب والاكواع إذ يعتبران أكثر الأماكن التي تتعرض للاسمرار ويتواجد فيها الجلد الميت، وتسبب إزعاج كبير للسيدات والفتيات، لذلك نستعرض معكم من خلال موقعنا فى السطور التالية، طريقة تحضير مقشر الركب والأكواع والذي ستلاحظ نتيجته من أول استخدام.

طريقة عمل مقشر الركب والأكواع

سوف تحتاج إلى ملعقة من مسحوق القهوة، ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض، ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون، ملعقة كبيرة من ماء الورد ثم اتبع الخطوات التالية للتحضير.

احضر وعاء مناسب وضعي فيه القهوة والسكر وزيت الزيتون، واخلطي، ثم اضيفي ماء الورد مع الإستمرار في الضرب حتى تحصل على خليط ناعم ومتجانس، وقومي بغسل الركب والأكواع بالماء والصابون ويتم تجفيفهم تماماً، ثم قومي بفرد الخليط على الركب والاكواع ودلكي برفق بحركات دائرية لمدة خمس دقائق، وبعدها يترك الخليط لمدة نصف ساعة ثم يشطف بالماء الفاتر ويوضع مرطب الخاص بك، مع تكرار هذه الوصفة مرتين خلال الأسبوع للحصول على نتائج مذهلة.

وصفة تبييض وتقشير الركب والأكواع