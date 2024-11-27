انت الأن تتابع خبر "هتخس من غير ما تحس".. مكون سحري يوضع على القهوة له مفعول السحر في حرق الدهون وإنقاص الوزن بفاعلية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - إنقاص الوزن بأمان من الأشياء التي يسعى إليها كثير من الناس، حيث السمنة المفرطة بدرجاتها المختلفة تعتبر سببا للإصابة بأمراض كثيرة منها تصلب الشرايين وأمراض القلب والجلطات ومرض السكر أيضا، إذ توجد وصفات طبيعية وبسيطة، يكون لها نتائج سريعة في القضاء على الدهون، وتعد القهوة من ضمن هذه الوصفات فهي من المشروبات التي يحبها ويفضلها العديد، لكن البعض يجهل أنه يمكنهم القضاء على الدهون بواسطة القهوة ونوع من البهارات الموجودة في كل منزل.

تناول القهوة

القهوة من المشروبات التي تساعد على التخسيس، لكن هناك مكونًا بسيطًا إذا تم إضافته لفنجان القهوة الصباحي يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي لديك ويمنع أي زيادة مخيفة في الوزن، بالإضافة أنه سيمنحك مذاقًا مميزاً ومختلف. إذ يقول خبير التغذية العلاجية الدكتور شادي عبد العال، إن يمكن إضافة «القرفة» على القهوة تسهم بشكل كبير في إذابة الدهون من الجسم.

وأوضح خبير التغذية أن السبب وراء ذلك يرجع إلى مضادات الأكسدة العالية الموجودة في القهوة والقرفة التي تتمكن من تعزيز عملية حرق الدهون وتحسين عملية الأيض داخل الجسم، مشيرا إلى أنه يمكن أن يكتفي الشخص بـ فنجان قهوة واحد مضاف عليه رشة من القرفة بشكل يومي.

إضافة القرفة للقهوة

القرفة من الأعشاب الطبيعية التي تحتوي على مضادات الأكسدة، وعند تناول القهوة بالقرفة، يصبح الجسم أكثر قابلية لفقدان الوزن، لاحتوائها على نسبة ضئيلة جدًا من السعرات الحرارية وقدرتها على تنشيط عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون العنيدة، لا سيما الموجودة في البطن، كما تساهم في تنحيف الوجه

طريقة تحضير القهوة بالقرفة