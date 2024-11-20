انت الأن تتابع خبر لا مكواة ولا استشوار.. طريقة عمل قناع الزبادي والعسل لفرد وتنعيم الشعر غيري إطلالتك بأقل تكلفة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تلجأ العديد من السيدات لاستخدام بعض الطرق للحصول على شعر ناعم وجذاب، ويعد الاستشوار والمكواه والكيراتين أحد هذه الطرق الشائعة لتنعيم الشعر، ولكن هذه الطرق تضر الشعر كثيرًا و تعطي نتيجة مؤقتة فقط، لذا تعتبر الوصفات الطبيعية من أفضل الحلول الفعالة والآمنة لتنعيم الشعر، و من أكثر الوصفات الطبيعية فاعلية هو قناع الزبادي والعسل الذي يحتوي على نسبة كبيرة من المواد المرطبة التي تعمل على تنعيم الشعر وترطيبه والتقليل من هيشانه.

مكونات قناع الزبادي والعسل لتنعيم الشعر

يعد الشعر تاج المرأة وزينتها، لذا فهو من أكثر الأشياء التي يجب على المرأة الاعتناء بها بشكل مستمر، كما أن الشعر المجعد من المظاهر الغير مستحبة إطلاقًا، لذلك ننصح باستخدام قناع الزبادي والعسل الفعال في تنعيم الشعر،

ومع المداومة عليه سيظل شعرك ناعم مثل الحرير دائمًا دون الحاجة للذهاب إلى صالون التجميل.

أربع ملاعق كبار من الزبادي.

ملعقة ونصف من عسل النحل.

ثلاث ملاعق كبار من زيت جوز الهند الأصلي.

بيضة كاملة.

طريقة تحضير قناع الزبادي والعسل لتنعيم الشعر

يكمن السر في فاعلية قناع الزبادي والعسل لفرد وتنعيم الشعر في احتوائه على نسبة كبيرة من الخصائص المرطبة للشعر خاصةً العسل، مما ينتج عن استخدامه ترطيب الشعر ونعومته بشكل طبيعي دون استخدام وسائل أخرى تضر الشعر،

ويمكن تحضيره بكل سهولة من خلال الطريقة التالية: