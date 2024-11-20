انت الأن تتابع خبر نضارة وجمال.. طريقة عمل ماسك الترمس لتقشير ونظافة البشرة هيشيل كل الشوائب في دقايق لبشرة زجاجية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر ماسك الترمس من الوصفات التي كانت تستخدم قديمًا لعلاج العديد من مشاكل البشرة، ومازال العديد من الأمهات تستخدمه بل وتنصح به بناتها، فيمكن استخدام ماسك الترمس للعديد من المشكلات مثل البقع الداكنة والتنظيف العميق للبشرة وتفتيحها من ثلاث إلى سبع درجات، ومع إضافة بعض المكونات الطبيعية لماسك الترمس سوف تزيد فاعلية الماسك وتعطينا نتيجة أفضل.

مكونات ماسك الترمس لتقشير وتنظيف البشرة

يعادل ماسك الترمس فاعلية جلسات التنظيف العميق للبشرة بل بأقل تكلفة منها، كما أنه يعطينا نتيجة مبهرة من أول استخدام له ومع الاستمرار عليه سوف نلاحظ تحسن البشرة التدريجي والتخلص من البقع والتصبغات ونضارة البشرة،

وإليكم المكونات اللازمة لتحضير ماسك الترمس.

عدد 1 كوب من الترمس المطحون.

عدد 1 ملعقة من عسل النحل.

عدد 1 ملعقة من الزبادي.

عدد 1 ملعقة من عصير الليمون.

فرشاة توزيع ماسك.

طريقة ماسك الترمس لتقشير وتنظيف البشرة

يعد الترمس من أكثر الماسكات المفيدة خاصةً لأصحاب البشرة الدهنية، حيث أنه يحتوي على العديد من المواد التي تعمل على التخلص من الزيوت الزائدة في البشرة الدهنية،

ويمكن لكل سيدة تعاني من تراكم الدهون والشوائب في البشرة تحضير ماسك الترمس وتنظيف البشرة بشكل عميق وذلك من خلال هذه الطريقة.