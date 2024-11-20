انت الأن تتابع خبر نضارة وجمال.. طريقة عمل ماسك الترمس لتقشير ونظافة البشرة هيشيل كل الشوائب في دقايق لبشرة زجاجية والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعتبر ماسك الترمس من الوصفات التي كانت تستخدم قديمًا لعلاج العديد من مشاكل البشرة، ومازال العديد من الأمهات تستخدمه بل وتنصح به بناتها، فيمكن استخدام ماسك الترمس للعديد من المشكلات مثل البقع الداكنة والتنظيف العميق للبشرة وتفتيحها من ثلاث إلى سبع درجات، ومع إضافة بعض المكونات الطبيعية لماسك الترمس سوف تزيد فاعلية الماسك وتعطينا نتيجة أفضل.
مكونات ماسك الترمس لتقشير وتنظيف البشرة
- يعادل ماسك الترمس فاعلية جلسات التنظيف العميق للبشرة بل بأقل تكلفة منها، كما أنه يعطينا نتيجة مبهرة من أول استخدام له ومع الاستمرار عليه سوف نلاحظ تحسن البشرة التدريجي والتخلص من البقع والتصبغات ونضارة البشرة،
وإليكم المكونات اللازمة لتحضير ماسك الترمس.
- عدد 1 كوب من الترمس المطحون.
- عدد 1 ملعقة من عسل النحل.
- عدد 1 ملعقة من الزبادي.
- عدد 1 ملعقة من عصير الليمون.
- فرشاة توزيع ماسك.
طريقة ماسك الترمس لتقشير وتنظيف البشرة
- يعد الترمس من أكثر الماسكات المفيدة خاصةً لأصحاب البشرة الدهنية، حيث أنه يحتوي على العديد من المواد التي تعمل على التخلص من الزيوت الزائدة في البشرة الدهنية،
ويمكن لكل سيدة تعاني من تراكم الدهون والشوائب في البشرة تحضير ماسك الترمس وتنظيف البشرة بشكل عميق وذلك من خلال هذه الطريقة.
- نحضر بولة عميقة ونضع بها الترمس المطحون مع الزبادي وعصير الليمون وعسل النحل.
- نخلط المكونات السابقة مع بعضها جيدًا.
- لابد من غسل البشرة بالماء الفاتر قبل تطبيق ماسك الترمس على الوجه.
- نبدأ بتوزيع ماسك الترمس على الوجه باستخدام فرشاة توزيع الماسك.
- ننتظر لمدة عشرين دقيقة ثم نغسل الوجه بالماء الفاتر والغسول المناسب للبشرة.
- تجفف البشرة برفق ويفضل وضع مرطب للبشرة.
- يستخدم ماسك الترمس مرة واحدة في الأسبوع أو مرتين للتخلص من الشوائب وتنظيف البشرة بشكل أسرع.