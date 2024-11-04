تجنبيها.. هذه الأطعمة تسرع من شيخوخة بشرتك

نسعى جميعًا للحفاظ على بشرتنا ونضارتها، فيلجأ البعض إلى شراء المرطبات باهظة الثمن لمقاومة علامات الشيخوخة المبكرة، أو لعمليات التجميل لنصبح أصغر سنًا، إلا أن الوقاية خير من كل ذلك، والتي تكمن في التغذية السليمة وتجنب الإفراط في تناول الأطعمة الضارة للبشرة.

حذر موقع "Health Line" الطبي من أطعمة، يؤدي تناولها إلى الإسراع من علامات الشيخوخة نستعرضها كما يلي:

الخبز الأبيض

يحتوي الخبز الأبيض على نسبة عالية من السكر، مما ينتج عنه حدوث إصابة في الالتهابات التي بدورها تسرع من شيخوخة البشرة، على نقيض الخبز الأسمر الخالي من السكريات والذي يحتوي على مضادات الأكسدة المفيدة للبشرة ومقاومة علامات التجاعيد والشيخوخة.

السكر

تناول البعض كميات كبيرة من السكر، قد يؤدي إلى ظهور حب الشباب على بشرتهم، ويتضاعف تأثير السكريات عند التعرض لأشعة الشمس الضارة لفترات طويلة.

الزيوت والدهون

تسبب الزيوت المهدرجة والدهون في ضعف البشرةـ وتحسسها، وجعلها أكثر تأثراً بالأشعة فوق البنفسجية، التي تؤثر على مادة الكولاجين التي تعطي مرونة للبشرة، وينصح الأطباء باستخدام زيت الزيتون المقاوم للأكسدة والمغذي للبشرة والصحة العامة بدلاً الزيوت المهدرجة والسمن والزبدة.

اللحوم المصنعة

يعد الهوت دوج أو النقانق من اللحوم المصنعة والغنية بالدهون المشبعة والصوديوم، وهذه المكونات تضعف البشرة وتسبب لها جفاف بسبب نقص الكولاجين.

منتجات الألبان

بعض الأشخاص يعانون من حساسية الألبان، بسبب ما يعرف باسم "الإجهاد التأكسدي"، أي عدم توازن في نظام العوامل المؤكسدة، مما يحدث خللا بقدرة الجسم على إزالة السموم أو إصلاح الأضرار. وينصح الأطباء هؤلاء الأشخاص باللجوء لمصادر بديلة عن الألبان وغنية بالكالسيوم مثل اللوز والتين.

الصودا والقهوة

تعد الصودا والقهوة من المشروبات المنبهة والتي تساعد على السهر ليلاً والنوم متأخراً، مما ينجم عنه ظهور تجاعيد تحت العين وعلامات الشيخوخة المبكرة.

البطاطس المقلية

تسبب الأطعمة المقلية في الزيوت أضراراً خطيرة على الجلد، بالإضافة إلى أن البطاطس تحتوي على نسبة عالية من الأملاح، التي تسحب الماء من الجلد وبالتالي تضعف مرونة الجلد، ويحدث له جفاف.