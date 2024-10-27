طرق فعالة للحصول على فيتامين (د)

الحصول على ما يكفي من فيتامين (د) أمر بالغ الأهمية؛ للحفاظ على صحتكِ، وقدرتكِ الحركية ولياقتكِ، إذ يلعب دوراً حيوياً في صحة العظام، والجهاز المناعي، والأداء الإدراكي. ولسوء الحظ، قد لا يحصل الكثير من الأشخاص على ما يكفي من هذا الفيتامين المهم، الذي تقدمه لنا الشمس كهدية لمجرد قضاء بعض الوقت تحتها.

وبما أننا على أعتاب موسم الشتاء، وانخفاض درجات الحرارة، وغياب الشمس في بعض الأوقات، فإن أجسامنا تحتاج إلى الحصول على هذا الفيتامين من مصادر أخرى.

ووفقاً للخبراء، يجب أن يهدف الناس إلى الحصول على ما لا يقل عن 600 إلى 800 وحدة دولية من فيتامين (د) يومياً. والخبر السار أن هناك طرقاً للتأكد من أن مستويات فيتامين (د) لديك تظل في نطاق صحي، حتى عندما لا تكون الشمس مشرقة، ويكون الجو بارداً.

وبضع دقائق من التعرض لأشعة الشمس؛ كافية للحفاظ على مستويات فيتامين (د) صحية، وسيجعلكِ الطقس البارد ترغبين في ارتداء ملابس دافئة، لكن أي فرصة تحصلين عليها؛ لكشف القليل من الجلد، خلال فصل الشتاء ستساعد في التأكد من حصولكِ على ما يكفي من فيتامين (د).

ويقول الأطباء إن أفضل طريقة للحصول على فيتامين (د)، هي التعرض لأشعة الشمس من 20 إلى 30 دقيقة، ثلاث مرات في الأسبوع دون واقٍ من الشمس لصاحبات البشرة الفاتحة، ولفترة أطول لصاحبات البشرة الداكنة.

الأسماك الدهنية أو الزيتية مصدر رائع لفيتامين (د):

إذا كنتِ من محبي المأكولات البحرية، فإن الأسماك الزيتية مصدر رائع لفيتامين (د)، فسمك السلمون الأحمر، والماكريل، والسمك المفلطح، وسمك موسى، وسمك أبو سيف، والسمك الأبيض، وسمك الحفش، وسمك السلمون المرقط، كلها قادرة على تقديم احتياجاتكِ من فيتامين (د). وكمكافأة، ستحصلين على جرعة من أحماض أوميغا 3 الدهنية، وهي النوع الضروري لجسمنا، فهو يساعد في مكافحة الالتهابات.

الفطر غذاء نباتي وحيد ينتج فيتامين (د) بشكل طبيعي:

رغم أن الفطر من الناحية الفنية من الفطريات، وليس من النباتات، إلا أنه المصدر غير الحيواني الوحيد لفيتامين (د) الطبيعي، إذ يؤكد خبراء التغذية أن الفطر البري، وتلك التي تتعرض للأشعة فوق البنفسجية، مثل: الفطر البني الكريمني، والبورتابيلا، والمايتاكي، والفطر الأبيض، تحتوي على أعلى محتوى من فيتامين (د).

وكل ما يتطلبه الأمر هو حوالي كوب واحد من الفطر الخام، المعرض للأشعة فوق البنفسجية؛ لتلبية احتياجاتك اليومية من فيتامين (د)، أو أكثر.

الأطعمة المدعمة بفيتامين (د) تحافظ على مستويات صحية:

رغم أن بعض الأطعمة تحتوي بشكل طبيعي على نسبة عالية من فيتامين (د)، إلا أن هناك الكثير من الأطعمة، التي تباع في المتاجر، ويتم تعزيزها بفيتامين (د)، وتشمل المنتجات النباتية والحيوانية.

ويعد عصير البرتقال والحليب والزبادي وحليب الصويا، أحد أبرز المنتجات، التي يُضاف إليها فيتامين (د).

وفي حال كنتِ تبحثين عن جرعة سريعة من فيتامين (د) والبروتين، فإن طهي بيضة أو اثنتين، سيمنحكِ ما بين 44 وحدة دولية تقريباً من فيتامين (د).