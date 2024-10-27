5 مشروبات ابتعد عنها إذا كنت تعاني من الحموضة

يجب على الإنسان الابتعاد عن بعض المشروبات عند شعوره بالحموضة، لأنها تتسبب في زيادة حمض المعدة وتحفيزه على الارتداد إلى المريء.

في التقرير التالي، نستعرض المشروبات التي تزيد الحموضة، وفقًا لموقع "Healthline" و"Health".

مشروبات تزيد الحموضة

1- عصائر الحمضيات

لا خلاف على القيمة الغذائية العالية لعصائر الفواكه الحمضية، ولكن يستحسن تجنبها عند الشعور بالحموضة، لاحتوائها على نسبة من الأحماض، التي تتسبب في ارتخاء عضلة المريء، مما يؤدي إلى ارتداد المزيد من حمض المعدة.

2- القهوة

من الأفضل عدم تناول القهوة عند المعاناة من الحموضة، لأن الكافيين المتوفر بها يتسبب في زيادة حمض المعدة، ومع ارتداده إلى المريء، يزداد الشعور بحرقان الصدر.

3- المشروبات الغازية

تحتوي المشروبات الغازية على غاز ثاني أكسيد الكربون، الذي يتسبب في انتفاخ البطن، ومن ثم الضغط على عضلة المريء، مما يؤدي إلى الشعور بالحموضة.

4- عصير الطماطم

لا شك أن عصير الطماطم مصدر غني بالفيتامينات والمعادن ومصادات الأكسدة، لكنه يحتوي على نسبة عالية من حمض الستريك، الذي يتسبب في زيادة الشعور بالحموضة.

5- المشروبات الكحولية

الجفاف الذي تسببه المشروبات الكحولية للجسم نتيجة لخصائصها المدرة للبول قد يؤدي إلى تفاقم الحموضة، بالإضافة إلى أنها تزيد من خطر الإصابة بارتجاع المريء، لأن الكحوليات تؤثر سلبًا على العضلة العاصرة السفلية للمعدة.