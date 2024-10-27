لمرضى السكري.. 4 بدائل صحية للخبز

من الأفضل أن يكون النظام الغذائي اليومي لمرضى السكري خاليًا تمامًا من الخبز، لأنه يتسبب في ارتفاع سكر الدم، لغناه بالكريوهيدرات.

بدائل الخبز لمرضى السكري

1- أوراق الخس

تعتبر أوراق الخس بديلًا صحيًا للخبز لمرضى السكري، لاحتوائه على القليل من الكربوهيدرات وانخفاض سعراته الحرارية، فضلًا عن غناه بالألياف الغذائية، التي تساعد على ضبط سكر الدم.

2- الفلفل الألوان

يتميز فلفل الألوان بقوام متين، يؤهله ليكون بديلًا جيدًا للخبز عند الرغبة في تناول السندوتشات، بالإضافة إلى سعراته الحرارية المنخفضة ومحتواه الضئيل من الكربوهيدرات وأليافه الغذائية العالية.

3- الخيار

يحتوي الخيار على كربوهيدرات منخفضة، ويستهلك الجسم القليل من السعرات الحرارية عند تناوله، ويساعد على ضبط سكر الدم بفضل أليافه المرتفعة.

ولتحضير سندوتش الخيار، كل ما عليك فعله هو:

- تقطيع الخيار نصفين طوليًا.

- استخراج الجزء الأوسط من الخيار.

- وضع الحشو الذي ترغب فيه.

4- الباذنجان الرومي

من الخضراوات المفيدة لمرضى السكري، لاحتوائه على الكثير من الألياف الغذائية وقلة الكربوهيدرات الموجودة به وانخفاض سعراته الحرارية.

ولكي يصبح الباذنجان الرومي بديلًا للخبر، اتبع الخطوات التالية:

- تقطيع الباذنجان إلى شرائح.

- شواء الباذنجان حتى يصبح قوامه طريًا.

- إضافة الحشو الذي ترغب فيه داخل الباذنجان.

- لف شرائح الباذنجان.