انت الأن تتابع خبر وشك هينور.. استخدمي كريم نيفيا والقهوة لتفتيح وشد البشرة في خلال 7 أيام | طريقة الاستخدام!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر العناية بجمال البشرة أحد الاهتمامات الرئيسية لدى الكثير من النساء، حيث يسعين دائما للحصول على بشرة نضرة وصافية، ومع تزايد الإقبال على مستحضرات التجميل والكريمات باهظة الثمن، تبرز الحاجة إلى استخدام مواد طبيعية فعالة تُساعد في تفتيح البشرة والتخلص من التجاعيد، وفي هذا السياق، تعد خلطة كريم نيفيا مع القهوة واحدة من الوصفات البسيطة والمذهلة التي تساهم في تحقيق نتائج رائعة.

مكونات وصفة كريم نيفيا والقهوة

لتحقيق بشرة ناعمة ومشدودة، يمكن استخدام المكونات التالية:

4معلقة صغيرة من كريم نيفيا: يساعد في ترطيب البشرة وحمايتها.

ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة المطحون: تعمل كمقشر طبيعي وتساعد في تنشيط الدورة الدموية.

8 قطرات من عصير الليمون: يعد مبيضا طبيعيا للبشرة ويعمل على تفتيح البقع الداكنة.

1 معلقة كبيرة من زيت جوز الهند الطبيعي: يغذي البشرة ويمنحها النعومة.

طريقة استخدام الوصفة على البشرة

لتحضير هذه الوصفة، اتبعي الخطوات التالية:

في وعاء عميق، ضعي كمية من القهوة مع كريم نيفيا، ثم قلبي المكونات جيدا حتى تتجانس تماما.

أضيفي عصير الليمون وزيت جوز الهند واستمري في التقليب حتى تحصلي على قوام متماسك وسهل الفرد.

قبل تطبيق الخليط، اغسلي بشرتك بالماء مع غسول مناسب لنوع بشرتك.

وزعي الخليط على وجهك ورقبتك، ويمكنك أيضا تطبيقه على يديك بالكامل.

اتركي المزيج لمدة 30 دقيقة على الأقل، ثم قومي بفركه بلطف بحركات دائرية، وبعدها اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

كرري هذه الخلطة يوما بعد يوم للحصول على نتائج ملحوظة في تفتيح وشد البشرة.

فوائد إضافية لاستخدام الوصفة

تتميز هذه الوصفة بعدة فوائد، فهي تعمل على:

توحيد لون البشرة: يساعد عصير الليمون في تقليل تصبغات البشرة وتحسين مظهرها.

تنشيط الدورة الدموية: القهوة تحتوي على مضادات الأكسدة التي تحسن من صحة البشرة وتزيد من إشراقتها.

ترطيب عميق: كريم نيفيا وزيت جوز الهند يقدمان ترطيبا مثاليا للبشرة، مما يساعد على تقليل ظهور التجاعيد.

إزالة خلايا الجلد الميتة: القهوة تعمل كمقشر طبيعي، مما يساعد على تجديد خلايا البشرة.

نصائح لتحسين النتائج

لتحقيق أفضل النتائج، ينصح باتباع بعض النصائح الإضافية: