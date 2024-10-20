"وداعاً للشيخوخة".. عشبة خارقة وتعيد شبابك حتى لو كنت بعمر 70 سنة.!! - هتصغرك 20 سنة

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رياض - احمد صلاح - يعتبر ورق الغار أو ورق اللوري من التوابل الأساسية في المطبخ المصري، حيث يضفي نكهة ورائحة مميزة على الأطباق لكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن ورق الغار يحمل فوائد صحية وجمالية متعددة، منها التخلص من الدهون المتراكمة وصبغ الشعر.

فوائد ورق الغار

1. نسف الدهون: يُستخدم ورق الغار في تحضير مشروب فعال يساعد على التخلص من الدهون، خاصة في منطقة البطن يمكن تحضيره بغلي بعض أوراق الغار مع الماء وثلاث حبات من القرنفل بعد تصفيته، يُفضل تناول المشروب على الريق قبل الإفطار، ويمكن إضافة ملعقة من خل التفاح لتعزيز عملية حرق الدهون.

2. صبغ الشعر: يعد ورق الغار بديلاً طبيعياً لصبغات الشعر يمكن غلي كوب من الماء مع أوراق الغار وإضافة القليل من الشاي الأسود يُستخدم الخليط لتدليك الشعر ثم يُشطف بعد ساعة، مما يساعد في إخفاء الشيب دون الإضرار بالشعر.

طريقة تحضير وصفة ورق الغار للدهون

المكونات:

أوراق غار

ماء

ثلاثة مسامير من القرنفل

ملعقة من خل التفاح (اختياري)

التحضير:

1. اغلي أوراق الغار مع الماء والقرنفل.

2. بعد تصفية المشروب، تناوله يومياً على الريق.

وصفة لبان الدكر لشد البشرة

للباحثات عن بشرة نضرة، يمكن استخدام لبان الدكر كبديل طبيعي للكولاجين يُمكن تحضيره بسهولة في المنزل بمكونات بسيطة.

المكونات:

لبان الدكر (منقوع)

ملعقة من ماء الورد

ملعقة من نشا الذرة

التحضير: