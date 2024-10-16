انت الأن تتابع خبر هتخلي قلبك حديد!!.. 3 مشروبات تعزز صحة القلب|الجسم السليم في القلب السليم!!.. صحتك هتبقى زي البومب!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر القلب هو المحرك الأساسي للجسم، وبدونه يتعرض الشخص للوفاة بشكل مباشر، لذلك يجب على الجميع المحافظة على صحة القلب والإكثار من تناول الأطعمة والمشروبات التي تساعد في المحافظة على صحة القلب وتقويته للقيام بعملية ضخ الدم بشكل معتدل يوميا، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم اكثر ثلاث مشروبات هامة ويلزم تناولها باستمرار للحصول على صحة جيدة وقلب حيوي يمنحك الطاقة والنشاط.

مشروبات تعزز من صحة القلب

يوجد العديد من المشروبات المفيدة للجسم بشكل عام والتي يمكنك الإكثار من تناولها وسوف تلاحظ الفرق الواضح على صحتك بشكل عاجل، ومن أول هذه المشروبات ما يلي:

الشاي الأخضر

يعتبر الشاي الأخضر من أكثر المشروبات الصحية للقلب حيث يساعد على تنقية الجسم والتخلص من السموم بالإضافة إلى وجود العديد من مضادات الأكسدة به التي تعمل على التقليل من نسبة الكولسترول الضار وتعزيز تدفق الدم بشكل نسبي، وللحصول على أعلى فائدة من الشاي الأخضر يفضل تناوله بدون وضع اي ملعقة سكر.

عصير الرمان

يحتوي عصير الرمان على الكثير من الفوائد الصحية للقلب والتي تتمثل في النقاط التالية:

التقليل من أمراض تصلب الشرايين.

الوقاية من أمراض القلب خاصة بعد بلوغ سن الستين عام.

يعمل الرمان على تعزيز صحة الأوعية الدموية في القلب.

عصير الليمون