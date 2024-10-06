انت الأن تتابع خبر «جوزك هيتهبل من جمالك»... متصرفيش فلوسك في منتجات مزيفه واعملي افضل كريم ميبو لتفتيح البشره في المنزل بمكونات طبيعيه... طريقه التحضير!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لكي تحافظ الفتيات على نظاره بشرتهم والتخلص من الخطوط الداكنه، تعتمد الكثير من النساء على الوصفات المنزلية لمعالجة مشكلات البشرة، خصوصا مع الارتفاع الكبير في أسعار مستحضرات العناية بالبشرة، وتعتبر هذه الوصفات فعالة وامنة، مما يجعلها الخيار المفضل للكثير منهن، واحدة من أبرز المشكلات التي تواجه النساء هي ظهور البقع الداكنة، التي تؤثر سلبا على الثقة بالنفس وتسبب الحرج. ومن خلال موقعنا دوت الخليج سنقدم وصفة كريم “ميبو” كحل طبيعي لتفتيح البشرة.

طريقة صنع كريم ميبو

تعد تركيبة كريم ميبو الطبيعية، حيث يمكن تحضيرها بمكونات متوفرة في كل منزل، و لإعداد هذه الوصفة الاقتصادية، قومي بتطبيق الكريم على المناطق الداكنة التي ترغبين في تفتيحها، ثم اتركي الكريم لمدة نصف ساعة حتى يجف، بعد ذلك، اغسلي بشرتك بالماء الدافئ وجففيها بلطف، ثم ضعي كريم مرطب على المنطقة المعالجة، و تكرار هذه الخطوات ثلاث مرات في الأسبوع سيوفر لك نتائج مذهلة.

نتائج استعمال كريم ميبو المنزلي