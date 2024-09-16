انت الأن تتابع خبر ماسك التفتيح الفوري لتبييض البشرة 10درجات غني بالكولاجين يقضي على التجاعيد والتصبغات من أول استخدام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتعرض البشرة للاسمرار بسبب التعرض للشمس لفترات طويلة وبسبب استخدام المنتجات الخاصة بالعناية بالبشرة والتي تحتوي على مواد قوية تسبب التهاب البشرة وبعد ذلك اسمرارها, ومن أقوي أسباب اسمرار البشرة هي الحبوب التي تترك بقع داكنة في البشرة, وهناك العديد من الكريمات الخاصة بالتفتيح التي يمكن استخدامها ولكنها قد تكون غير آمنه وتسبب بقع بيضاء في البشرة على المدي البعيد, ولذلك يفضل السيدات استخدام الماسكات الطبيعية لتبيض البشرة في البيت بسهولة, وخلال مقالنا هذا سنوضح أفضل ماسك طبيعي يبيض البشرة بشكل فوري.

كيفية تحضير ماسك دقيق الأرز والصبار السحري لتبيض البشرة

دقيق الأرز من أفضل المكونات التي يمكن استخدامها على البشرة حيث أنه يحتوي على فيتامينات متعددة منها فيتامين ب و أ والذان يعملان على تقليل التصبغات والبقع الداكنة في البشرة, ويعيد للبشرة رونقها ويجعلها صافية ونضره ويفتح البشرة لأكثر من درجتين, ويساعد الصبار في ترطيب البشرة بشكل عميق ويشد البشرة ويتم تحضير هذا الماسك كالتالي:-

نستخدم معلقة من دقيق الأرز ونضع عليها معلقة نشا.

نضيف عليهم معلقتين من جل الصبار الطبيعي, ونقلب كل منهم معًا.

نوزع الماسك على البشرة بعد غسلها بماء دافئ لتفتيح المسام ونتركه عليها ربع ساعة.

نغسل الماسك من البشرة وبعد ذلك نستخدم ماء الورد على البشرة حتى يتم غلق المسام مرة أخري.

ماسك صفار البيض والخيار الكوري السحري لتبيض البشرة

ماسك صفار البيض من أفضل الماسكات التي تساعد في التخلص من اسمرار البشرة بشكل فوري ويجعل البشرة بيضاء ويقلل من التجاعيد بشكل كبير, ويرطب البشرة بشكل عميق, ويتم استخدام كالتالي:-

نضع صفار بيضة مع ربع كوب من ماء الخيار المصفي جيدًا.

نضيف معلقتين من النشا ومعلقة من الترمس البودر ونقلب الماسك بشكل جيد حتى تمتزج المواد.

نضع الماسك على البشرة ونضع عليه كيس بلاستيك نظيف ونتركه ربع ساعة.

نفرك الماسك وبعد ذلك نغسل البشرة من الخليط وبعد ذلك يتم ترطيبها ومع استخدام الماسك بشكل يومي سيلاحظ البشرة أصبحت ناعمة وصافية بدون اي تجاعيد أو بقع.

الخلطة السحرية للقضاء على التجاعيد والبقع