انت الأن تتابع خبر "معجزة ونعمة ربانية جبارة".. بذور الكتان تعيد بشرتك الى الشباب حتي لو عمرك فوق 60 بوصفه موجودة في كل بيت!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعاني الكثير من السيدات والفتيات من مشكلة تجاعيد البشرة والاسمرار والاسمرار الموجود في مناطق متفرقة على البشره خاصه في الكوع والهالات السوداء الموجودة تحت العين وهذا يتسبب في مظهر سيء للبشرة لذلك تلجأ الكثير من الفتيات الى استخدام الوصفات الطبيعية لمعالجة مشاكل البشره بصوره عامه دون التعرض لمواد كيميائيه منتجات كيماويه ضاره على صحة البشرة ويمكنك التعرف على وصفه سحريه لشد تجاعيد البشره باستخدام بذور الكتان من خلال استكمال هذا المقال بموقع دوت الخليج
وصفة بذور الكتان لشد البشرة
- تعتبر بذور الكتان من البذور الطبيعية التي تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن المغذية للجسم وخاصه البشره والتي تلعب دور هام في تقوية البشرة من خلال إنتاج الكولاجين الطبيعي الذي يعمل على شد البشرة والتخلص من التجاعيد الموجودة به وهذا يتم من خلال التالي:.
المكونات
- عدد ملعقه كبيره من بذور الكتان.
- عدد ملعقه كبيرة من زيت جوز الهند.
- عدد ملعقة كبيرة من جل الصبار.
- كبسولة من فيتامين سي.
- عدد ورقتين من اللورا أو ورق الغار.
طريقة التحضير
يمكنك تحضير سيروم بذور الكتان لشد البشرة من خلال الخطوات التالية بالترتيب ويجب عليك الحرص على اتباعها بانتظام للحصول على أفضل النتائج لشد وتنعيم البشرة دون الحاجة لعمليات التجميل من خلال التالي:.
- قومي بإحضار وعائد وحجم مناسب ونضع فيها كوب من الماء مع اضافه ملعقه من بذره قومي بترك هذا الخليط على النار على درجة حرارة متوسطة حتى الغليان ويتحول الخليط الى خليط ثقيل.
- يمكنك بعد ذلك إزالة الخليط من على النار وتصفيته بصورة جيدة حتى يصبح جامد مثل الجل.
- يمكنك بعد ذلك اضافة جل الصبار والزيوت المتوفرة لديك مثل زيت الزيتون او زيت اللوز او زيت الجلسرين أو زيت جوز الهند.
- وفي النهاية اضافه البشره جيدا وتنظيفها باستخدام الماء الفاتر وتكثيفها باستخدام المنشفة.
- يتم بعد ذلك وضع هذا السيروم على البشرة باستخدام فرشه مخصصة للبشرة وتركه لمدة لا تقل عن ساعة.
- بعد ذلك يمكنك غسل البشره جيدا باستخدام الماء الفاتر وتجفيفها باستخدام المنشفة.
- يمكنك تكرار هذه الوصفة مرة واحدة من كل أسبوع للحصول على أفضل النتائج دون الحاجة لمواد كيميائية ضارة على صحة البشرة.