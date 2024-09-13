انت الأن تتابع خبر مش هترميها تانى.. فوائد مذهلة لقشر البطاطس واستخدامات لن تتخيليها… هتندمى انك كنتي بترميه والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد انتهاء كل ربة منزل من تقشير البطاطس فإنها حتما تقوم بإلقاء القشر في القمامة، ولكن هذا القشر له الكثير من الفوائد حيث أن البطاطس من العناصر الأساسية للكثير من الوجبات، فيمكن تناولها سواء مسلوقة أو مقرمشة أو مقلية على حسب الرغبة، كما يمكن تقديمها بجانب العديد من الأطباق، لذلك استفيدي أيضا من قشرها بدلا من إلقائه.

كيفية استخدام قشور البطاطس للبشرة

قشر البطاطس يعود بالكثير من الفوائد على البشرة حيث إنه يعمل على إزالة الحبوب والتجاعيد كما أنه يرتبها بشكل فعال وينظف المسامات، لذا سنوضح ماسك استخدام هذا القشر من خلال التالي:

المكونات

قشر ثمرة واحدة من البطاطس.

ملعقة عسل كبيرة.

ملعقة نشا صغيرة.

عدد واحد ملعقة من ماء الورد.

عصير الليمون بمقدار ملعقة واحدة أيضا.

طريقة التحضير

نفرم أولا قشر البطاطس من خلال محضرة الطعام ليصبح ناعم تماما.

نضع هذا القشر في وعاء ونضيف إليه العسل والنشا وماء الورد والليمون.

نغسل الوجه جيدا ثم نبدأ بتوزيع الماسك عليه.

نترك الماسك حتى الجفاف التام وبعدها نغسل الوجه بالمياه الفاترة.

لا تنسى استخدام هذا الماسك 3 مرات أسبوعيا لنتائج أفضل.

قشور البطاطس لصحة الشعر