انت الأن تتابع خبر تحول لديناصور كاسر.. عروسة سعودية مراهقة تكشف ما حدث لزوجها العجوز عندما استخدم زيت الزيتون مع الموز والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عروسة سعودية مراهقة تكشف ما حدث لزوجها العجوز بعد أن استخدم في ليلة الدخلة زيت الزيتون مع الموز وتحول الى وحش، يعتبر زيت الزيتون له العديد من الفوائد للجسم وللبشرة ويمكن استخدامه في العديد من الخلطات الطبيعية، وخلطة زيت الزيتون مع الموز من الخلطات القوية الفعالة في تكبير مناطق لدي السيدات مهما كان السن لذلك تبحث الكثير من السيدات عن طريقة تحضير الوصفة وكيفية استخدامها بشكل صحيح للحصول على نتيجة سريعة، ولذلك خلال السطور التالية سنوضح طريقة عمل هذه الوصفة الجبارة وطرق استخدامها المتعددة للحصول على أفضل نتيجة.

مكونات وصفة زيت الزيتون والموز

ثلاث ملاعق زيت زيتون.

معلقة كبيرة خميرة.

ثلاث ملاعق زيت حلبة.

موز.

طريقة عمل وصفة زيت الزيتون والموز وكيفية استخدامها