انت الأن تتابع خبر كنوز ربانية .. 12 فائدة لنواة الزيتون لم تكن تعرفها من قبل أهمها الوقاية من السرطان وأمراض القلب .. فوائد مذهلة لم تخطر ببالك يوما مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لطالما عرف الزيتون بثماره الغنية بالفوائد وقد خضعت نواة الزيتون لدراسات معمقة، فكشفت عن احتوائها على تركيز عالي من مضادات الأكسدة ومواد أخرى مفيدة، تفوق تلك الموجودة بداخل زيت الزيتون التقليدي بعشرة أضعاف، هذه الثروة الطبيعية دفعت العديد من الشركات إلى تطوير تقنيات استخلاص زيت الزيتون من داخل النواة نفسها، مما مهد الطريق أمام الكثير لاستخدامها بصور مختلفة ومتعددة فى مجال التجميل والصحة والطب، كما أنها تدخل فى كثير من الوصفات الغذائية.

الفوائد المذهلة لنواة الزيتون

تحتوي تلك النواة على العديد من الفوائد والتي من أهمها ما يلي:

تعتبر نواة زيت الزيتون مخزن غذائي به العديد من العناصر المهمة لصحة الجسم والتى منها الأحماض الدهنية، بالاضافة إلى الستيرولات والبولي فينولات تلك العناصر تساعد في الحفاظ على صحة الجسم.

يساعد في الشفاء: حيث يساعد على التئام الجروح وتخفيف آلام المفاصل، وعلاج الحروق.

استخدامه كوجبة من الدقيق فيمكنك طحن نواة الزيتون للحصول على دقيق غني بالألياف.

تستخدم كدرع واقي من الأمراض، ويرجع ذلك لما يحتويه من مضادات الأكسدة القوية التى تساعد الجسم فى محاربة الأمراض الخطيرة مثل السرطان وغيرها من الأمراض.

تساعد الزيوت الموجودة داخل نواة الزيتون في خفض مستوي الكوليسترول الضار بصحة الإنسان مما يحافظ على صحة القلب والشرايين.

الحصول على جهاز مناعى قوى قادرة على مكافحة الأمراض.

الحفاظ على صحة الكبد.

استعمالات أخرى لزيت نواة الزيتون

هناك الكثير من الفوائد الأخرى لنواة الزيتون والتي نوضحها فيما يلي: