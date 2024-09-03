طفلك هيكبر ويبقا اد الفيل... طريقة عملية جدا هتزود من وزن طفلك 5 كيلو في شهرين فقط

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رياض - احمد صلاح - زيادة وزن الطفل بشكل صحي وسريع يتطلب خطة غذائية متوازنة تحتوي على سعرات حرارية كافية، يجب أن تشمل وجبات الطفل مصادر غنية بالبروتين مثل اللحوم، والدجاج، والسمك، بالإضافة إلى البيض، والبقوليات، فالبروتين يساعد في بناء العضلات وزيادة الوزن بشكل صحي، كما ينصح بإضافة مصادر الدهون الصحية مثل الأفوكادو، وزيت الزيتون، والمكسرات، والبذور، هذه الأطعمة تعزز من السعرات الحرارية وتساعد في زيادة الوزن بسرعة دون التأثير على صحة الطفل.

النظام المتبع لتغذية طفلك

إلى جانب النظام الغذائي، من المهم التركيز على زيادة عدد الوجبات والوجبات الخفيفة خلال اليوم، يفضل تقديم وجبات صغيرة ومتكررة تحتوي على عناصر غذائية متكاملة، مثل الفواكه، والخضروات، والحبوب الكاملة، إضافة إلى الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية مثل زبدة الفول السوداني والزبادي كامل الدسم، يمكن تقديم العصائر الطبيعية المخلوطة بالحليب، والمكسرات كوجبة خفيفة لذيذة ومغذية، ويجب تجنب المشروبات الغازية والسكريات الفارغة التي قد تؤدي إلى زيادة وزن غير صحية.

انشطة تساهم في العناية بطفلك