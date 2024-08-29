انت الأن تتابع خبر عشبة معجزة يعشقها الرجال والنساء بسبب قوتها الخارقة! .. ولديها قدرة فتاكة علي التخلص من سرطان الدم والالتهاب الكبدي، والحلق، والجيوب الأنفية، واللوزتين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتميز عشبة الوسمة احتوائها على أزهار صغيرة ذات اللون الأصفر المميز وشكلها الجذاب الرائع ، وتنمو هذه النباتات في شمال ووسط الصين، واستغلها الصينيون قديمًا بالطب الشعبي الصيني، عرفت عشبة الوسمة بالكثير من الأنواع، ومعروف أن لتك العشبة تعطي عديد من الألوان (الأحمر، الأسود) كذلك لها أنواع لا تفرز ألون، والبعض لا يدرك أن الوسمة الطبيعية تفرز اللون الأحمر بينما الوسمة الغير طبيعية تمنح اللون الأسود، وتستعمل الوسمة السوداء في النقش على الجسم وصنع الوشوم، كما تعود عشبة الوشمة إلى فصيلة النباتات الصليبية.

أنواع عشبة الوسمة

الوسمة البرتغالية.

الوسمة الرمادية وتستخدم في الصباغة.

الوسمة الكبادوكية، ومنشأها الأصلي في اليمن والحجاز.

فوائد عشبة الوسمة

حيث يوجد هناك الكثير من الفوائد لهذه العشبة الخارقة كالتالي:

تتسم جذور وأوراق عشبة الوسمة بخصائصها التي تخفف من الحمى والحرارة.

تستعمل عشبة الوسمة في التقليص من النشاط الفيروسي ومكافحة الفيروسات، وتستعمل أيضًا كمضاد حيوي طبيعي.

اعتمادها الصينيون القدماء في الطب الشعبي الصيني للقضاء على الحمى.

التخلص من تسمم وسرطان الدم، والالتهابات كلًا من (الكبدي، والحلق، الجيوب الأنفية، واللوزتين).

معالجة التهابات الجهاز الهضمي والمعدة.

معالجة فيروس تقليص المناعة البشرية.

كذلك عجينة أوراقها تعالج الأمراض الجلدية كالصدفية.

الوسمة والطب العربي العريق

وقديمًا في احد الزمان والمكان قد استغل الطب العربي العريق، فتحدث ابن البيطار عنها وقال (ورق النيل، حارة قابضة، صبغة للشعر، تمتلك قوة محللة، ورقها يعطي اللون الأسود في اليد عند فركه مثلما يحدث من قشر جوز الهند)، كذلك أفصح ابن سينا يمكن استعمالها بجانب الحناء كصبغة سوداء اللون للشعر، كما افصح أن البعض يستعمل الحناء كعلاج للشعر ثم يليها صبغة الوسمة.

فوائد عشبة الوسمة للشعر

يمكن لعشبة الوسمة القضاء على الشيب وتغيير لون الشعر إلى اللون الأسود بجانب الحناء.

كذلك تضيف للشعر لمعان وشكل صحي.

لا تعطي للعشر وفروة الرأس رائحة كريهة.

كيفية استخدام الوسمة للشعر

تستخدم الوسمة في نمو الشعر، وذلك بواسطة غلي زيت الجنجيلي بما يقارب 250 مل حتى تلاحظ تصاعد الأبخرة، ثم ضع خمسة أكواب من بودرة الحناء، وتترك حتى الغليان 5 دقائق، ويستعمل ذلك المزيج على الشعر مرتان أو 3 مرات خلال الأسبوع، ومن الممكن أن يوضع في الثلاجة 30 يوم.

منع التساقط

اغلي زيت الخردل مع عددًا من أوراق الحنة ما يقارب 250 مل واتركهم حتى الغليان، ثم قم بتدليك فروة الرأس مرتان إلى ثلاث مرات في الأسبوع، ويمكن استعماله 30 يوم من بدأ إعداده.

ترطيب الشعر

كوبًا من الشاي من غير سكر ثم ضع قليل من الحناء وقم بالعجن حتى تصبح قوام سميك، وبعد ذلك ضع ثلاث ملاعق عصير الليمون ويترك المزيج 30 دقيقة ثم ضع 2 ملعقة كبيرة لبن رايب، ومن الممكن أن تضع زيت جوز الهند، ويوضع المزيج على الشعر 60 دقيقة ثم قم بغسل الشعر بالشامبو بالشكل التقليدي.

علاج قشر الشعر

اثنع بذور ميثي داخل الماء واتركهم ليلة كاملة ثم اطحنه، وضع عليه زيت الخردل، وبودرة الوسمة، وتوضع العجينة فوق فروة الرأس ثم تغسل جيدًا بالشامبو.

أضرار عشبة الوسمة