انت الأن تتابع خبر «شعرك هيبقي طولة اتنين متر»..تكثيف الشعر هيبقى ثقيل وناعم كالحرير تعلمي ازاي تخليه ينور وشك.. يارتني عرفتها من زمان! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد الشعر الطويل من أبرز علامات الجمال، وتسعى معظم النساء إلى تعزيزه والحفاظ على صحته بشكل طبيعي دون اللجوء للمواد الكيميائية. في هذا السياق، ومن خلال موقعنا المتميز دوت الخليج سنقدم لكم بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد على تسريع نمو الشعر وجعله أكثر كثافة ونعومة.

وصفات طبيعية لتطويل الشعر

وصفة الثوم والزيوت الطبيعية

المكونات

ثمان فصوص من الثوم.

نصف كوب من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند أو زيت الخروع.

بصلة متوسطة الحجم.

طريقة التحضير

1. استخدم الخلاط الكهربائي لهرس الثوم والبصل جيدًا.

2. سخن الزيت في مقلاة ثم أضف خليط الثوم والبصل.

3. قم بتقليب الخليط حتى يتحول لونه إلى البني.

4. أزل الخليط من المقلاة وضعه في وعاء ليبرد.

5. بعد تبريده، قم بتصفية الزيت فقط.

6. استخدم ملعقتين من الزيت لتدليك فروة الرأس برفق لمدة 15 دقيقة.

7. وزع الزيت على كامل الشعر، ثم ارتدِ قبعة الاستحمام واتركها لمدة 30 دقيقة.

8. اغسل الشعر بماء دافئ وشامبو مناسب. يمكن تكرار الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع.

وصفة زيت الخروع لتطويل وتكثيف الشعر

المكونات

زيت خروع.

زيت زيتون أو زيت جوز الهند أو زيت اللوز.

طريقة التحضير

1. امزج زيت الخروع مع أي من الزيوت الأخرى بكميات متساوية.

2. ضع خليط الزيوت على فروة الرأس واتركه لمدة 30 إلى 45 دقيقة.

3. اغسل الشعر بالماء وشامبو مناسب.