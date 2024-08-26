انت الأن تتابع خبر "خلي بالك من صحتك" 6 علامات تدل على الإصابة بالأنيميا الحادة يجب اكتشافها قبل فوات الأوان ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر الأنيميا من الحالات المرضية الطارئة التي تحدث لخلايا الدم الحمراء، ونقص كمية الهيموجلوبين عن المعدل الطبيعي، حيث تؤدي إلى مضاعفات خطيرة للإنسان المصاب بها، لذلك سوف نقوم بتوضيح أعراض وجود الأنيميا في الجسم عن طريق السطور القادمة.

أعراض الأنيميا الحادة

توجد بعض الأعراض التي تظهر على الشخص عند وجود إصابته بالأنيميا الحادة وتتمثل هذه الأعراض في الآتي:

ضيق التنفس.

عدم انتظام ضربات القلب.

الدوار أو الدوخة.

برودة القدمين واليدين.

التعب الشديد، حيث يشعر الشخص بالإرهاب طول الوقت حتى بعد النوم الكافي.

شحوب واصفرار في البشرة، حيث يظهر هذا خصوصًا على أصحاب البشرة الفاتحة عكس أصحاب البشرة الداكنة.

أسباب نقص الأنيميا الحادة

توجد بعض الأسباب لنقص الحديد في الدم وتتمثل هذه الأسباب في الآتي:

فقدان الدم بسبب النزيف.

نقص الحديد.

نقص فيتامين ب 12.

نقص حمض الفوليك.

تدمير خلايا الدم الحمراء.

وجود التهابات.

الإصابة بمرض نخاع العظم.

عوامل الخطر من الأنيميا الحادة

توجد بعض العوامل التي تمثل خطر على الإنسان والتي تتمثل في الآتي:

مشاكل في الأمعاء الدقيقة.

مشاكل في الدورة الشهرية.

نقص فيتامينات ومعادن هامة للجسم.

الوقاية من الأنيميا الحادة

تتمثل طرق الوقاية من الأنيميا في التالي: