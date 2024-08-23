طريقة البرتقال بالجزر بطعم لا يقاوم … اهم 10 فوائد لعصير البرتقال بالجزر

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رياض - احمد صلاح - اليكم طريقه عمل البرتقال بالجزر التى ينصح بها الاطباء لما بها من عناصر غذائيه التي تعطى الطاقه والحيوية وتقوي الصحة لان البرتقال يحتوى علي فيتامين سي ويعمل علي تدعيم جهاز المناعة مما يودى الى الحماية من الفيروسات اما الجزر يوجد به عناصر مفيدة للجهاز الهضمي وعملية الابصار ولكل من يبحث عن طريقة فعاله اليكم طريقة عمل عصير مفيد جدا ولذيذ وسينال اعجاب كل الفئات العمرية

طريقة البرتقال بالجزر بطعم لا يقاوم

المكونات

ربع كيلو من الجزر.

6 ثمرات من البرتقال

سكر حسب رغبتك

1 كوب من الماء يفضل ان يكون بارد

طريقة التحضير: