انت الأن تتابع خبر"اقلب عليها الأرض" .. عشبة مهملة موجودة في كل بيت يجهلها الكثير تقوي الذاكرة وتعالجك من هشاشة العظام حتى لو عمرك 70 سنة وبعكاز ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في كل بيت عربي، قد تكون هناك عشبة مهملة أو غير معروفة بالنسبة للكثيرين، لكنها تمتلك فوائد صحية مذهلة، وإحدى هذه الأعشاب هي “المرمية، والتي توجد في معظم المطابخ، وتُستخدم غالبًا كتوابل للطهي، ولكن ما يجهله الكثيرون هو أن المرمية تحمل فوائد صحية لا تقدر بثمن، وخاصة عندما يتعلق الأمر بتقوية الذاكرة وعلاج هشاشة العظام.

دور المرمية في تقوية الذاكرة

المرمية تحتوي على مركبات طبيعية تعزز من صحة الدماغ وتحسن وظائفه، والدراسات العلمية تشير إلى أن تناول المرمية بانتظام يمكن أن يساعد في تحسين الذاكرة وزيادة التركيز، وذلك بفضل احتوائها على مضادات الأكسدة والفيتامينات التي تحمي خلايا المخ من التلف وتعزز من تدفق الدم إليه، ولذلك، فإن شرب كوب من شاي المرمية يوميًا قد يكون خطوة بسيطة لكن فعالة للحفاظ على قوة الذاكرة حتى في مراحل متقدمة من العمر.

علاج هشاشة العظام

هشاشة العظام تعتبر من المشكلات الصحية الشائعة مع التقدم في العمر، ولكن المرمية تقدم حلاً طبيعياً وفعالاً لهذه المشكلة، وتحتوي المرمية على نسبة عالية من الكالسيوم وفيتامين K، وهما عنصران أساسيان لصحة العظام، وتناول المرمية بشكل منتظم يمكن أن يساعد في تعزيز كثافة العظام وتقويتها، كما يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام حتى في عمر السبعين أو أكثر.

كيف يمكن استخدام المرمية