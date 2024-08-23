انت الأن تتابع خبر برائحة ثابتة ومنعشة .. طريقة عمل المخمرية لتعطير الجسم والشعر بمكونات طبيعية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - المخمرية من الأشياء التي لا غنى عنها خلال فصل الصيف لأنها تساعد على انتعاش الجسم وتمنحه رائحة طيبة لأطول فترة ممكنة والقضاء على رائحة التعرض، وبدلاً من شرائها من الخارج سوف نوضح اليوم طريقة تحضير المخمرية الطبيعية في البيت.

مكونات تحضير المخمرية لتعطير الجسم

المخمرية من المستحضرات التي لا غنى عنها أبدًا، ومن السهل أن يتم إعدادها في البيت بمكونات جميعها طبيعية، ومن أجل تحضيرها لابد من توافر المكونات التالية:

عدد ثلاث ملاعق من المرطب الفازلين النقي.

ملعقتان من زيت الجلسرين.

ملعقتان من زيت اللوز.

ثلاث ملاعق من أي نوع عطر تفضليه.

خطوات تحضير المخمرية

من السهل أن يتم تحضير المخمرية في البيت بعد توافر المكونات التي تم ذكرها في الأعلى، وتأتي خطوات التحضير على النحو التالي:

في وعاء مناسب يتم وضع الفازلين وإدخاله إلى الميكروويف من أجل الذوبان.

بعد ذلك يتم وضع الجلسرين ثم يتم إضافو زيت اللوز والعطر.

وضع الزيوت العطرية.

تقليب المكونات جيدًا.

وضع الخليط في عبوة محكمة الغلق ثم يتم حفظها داخل الثلاجة.

طريقة عمل مخمرية الورد

من أجل تحضير مخمرية الورد لابد من توافر المكونات التالية:

ملعقتان من الفازلين.

ملعقتان من زيت الورد.

ملعقة من المسك.

خطوات التحضير: