"وداعا للشعر الأبيض"... الشعر الابيض لم يعد مشكلة: اكتشاف سحري بوصفة القهوة والقرنفل للتخلص من الشيب والحصول على لون ثابت دون اي مواد ضارة تتلفه ! انت الأن تتابع خبر "وداعا للشعر الأبيض"... الشعر الابيض لم يعد مشكلة: اكتشاف سحري بوصفة القهوة والقرنفل للتخلص من الشيب والحصول على لون ثابت دون اي مواد ضارة تتلفه ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر الشعر الأسود والطويل من أبرز علامات الجمال لدي السيدات، ولكن هناك العديد من السيدات تعاني من مشاكل كبيرة تتعلق بالشعر ومنها تساقط الشعر والشعر الأبيض الذي يطلق عليه شعر الشيب ويعتبر القرنفل من أفضل المكونات والوصفات الطبيعية التي تستخدم من أجل تلوين الشعر الأبيض والتخلص من شعر الشيب بصورة نهائية ويمكنك التعرف على كل هذا من خلال استكمال هذا المقال.

وصفة القرنفل للتخلص من الشعر الأبيض

يعتبر القرنفل من أفضل المكونات الطبيعية التي يمكنك من خلالها تغيير لون الشعر والتخلص من الشعر الأبيض بصورة نهائية ويتم هذا من خلال التالي:.

المكونات

مقدار نصف كوب من زيت القرنفل.

مقدار نصف كوب من زيت السمسم.

مقدار نصف كوب من زيت الخردل.

مقدار نصف كوب من زيت الزيتون.

مقدار نصف كوب من كريم مرطب.

طريقة التحضير