دولة عربية تحذر القادمين اليمنيين بالترحيل الفوري في هذه الحالة !

الرياض - محمد الاطلسي - رفعت السلطات المصرية أسعار الموافقات الأمنية الخاصة بدخول اليمنيين إلى مصر من خارج اليمن إلى490 دولاراً، محددةً فترة إنجاز الموافقة (من غير فترة التعميم) بـ72 ساعة عمل، وذلك اعتباراً من اليوم الخميس الـ8 من أغسطس الجاري، في رفع هو الثاني خلال أقل من ثلاثة أشهر.

وحذر تعميم تحديث أسعار الموافقات الخارجية لدخول مصر- ٨ أغسطس ٢٠٢٤م- نشرته وسائل الإعلام وتداوله الناشطون- اليمنيين القادمين إلى مصر من خارج اليمن، من ترحيلهم فور وصولهم مطار القاهرة الدولي، بحال ثبت أن الموافقة الأمنية الخاصة بهم تم تسجيلها من داخل اليمن.وأكد أن التأشيرات الرقمية (موافقات دخول مصر) ستكون مشروطة بالحاسب في مطار القاهرة، مضيفاً: “نود إشعاركم بأن القادمين من خارج اليمن باستخدام رقم موافقة من داخل اليمن، سيتم ترحيلهم من مطار القاهرة فور وصولهم”.

وقال التعميم: “تسري الأسعار أعلاه على طلبات الموافقات التي يتم تقديمها ابتداءً من الخميس، الموافق ٨ أغسطس، بعد الساعة 12:00 ظهراً”.

يأتي هذا الرفع بعد أقل من ثلاثة أشهر من قرار السلطات المصرية، في السابع عشر من مايو الماضي، رفع أسعار الموافقات الأمنية الخاصة باليمنيين القادمين إلى جمهورية مصر العربية.

وفق ما أكدت مصادر في مكاتب السفريات والسياحة في القاهرة.وأكدت المصادر رفع سعر الموافقة العادية لليمنيين القادمين من خارج اليمن إلى مصر من 250 إلى 255 دولاراً، وأصبح سعر الموافقة المستعجلة للقادمين إلى القاهرة 480 دولاراً بدلاً عن 470 بالإضافة الى 30 دولاراً، بينما ارتفعت- حينها- أسعار الموافقة الأمنية للقادمين من اليمن مباشرة إلى مصر، من 180دولاراً الى 200 دولار.