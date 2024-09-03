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حالة استنفار عاجلة في مدينة جدة السعودية لمواجهة هذا الامر

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الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت أمانة محافظة جدة عن استنفارها لتنفيذ الخطة الميدانية لمواجهة الحالة المطرية الغزيرة التي تشهدها المحافظة، ورفعت مستوى الاستعدادات تزامنًا مع التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وقالت الأمانة إن الفرق الميدانية باشرت مهامها في نطاق 11 بلدية بجدة، مؤكدة تفعيل الخطط الميدانية واتخاذ التدابير اللازمة ونشر الفرق والآليات، والتنسيق مع الجهات المعنية.

ورفعت الأمانة استعداداتها للتعامل مع الحالة المطرية، مشيرة إلى مواصلة التنسيق ومتابعة تنبيهات المركز الوطني للأرصاد ومركز إدارة الأزمات والكوارث، فضلاً عن تفعيل الدور التوعوي عبر حسابات التواصل الاجتماعي، والمتضمن نشر الرسائل التحذيرية لسلامة السكان والزائرين، ودعم جهود الجهات المعنية خلال هطول الأمطار.

ودعت أمانة جدة الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه، وإفساح المجال للمعدات والفرق الميدانية للقيام بمهامهم، وتجنب مصادر التيارات الكهربائية، نظرًا لتأثر المحافظة بأمطار رعدية، ورياح شديدة، وارتفاع الأمواج.

 

كما دعت إلى الابلاغ عن أي حالات طارئة تتعلق بآثار الحالة المطرية، وذلك من خلال الرقم الموحد لاستقبال البلاغات 940 أو عبر (تطبيق بلدي)، مؤكدة ضرورة اتباع تعليمات الجهات المعنية وأخذ المعلومات من مصادرها.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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