10 وصفات لتجديد بشرة الجسم وتفتيحها

الجسم بيتعرض يوميا للغبار والشوائب اللي بتتراكم على البشرة وبتدمرها وبتغير لون الجلد عن لونه الطبيعي وبتسيب تصبغات, عشان كده انتي محتاجة تحافظي عليها على طول نضيفة, ومجرد تنضيف الجسم بالصابون مش كافي لازالة كل السموم والشوائب المتراكمة عليه, انتي محتاجة لتنضيف الجسم بطريقة فعالة اكتر, وده اللي هنعرفه النهاردة من خلال الفيديو, هنتعرف على 10 وصفات لتجديد بشرة الجسم وتقشيرها.

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