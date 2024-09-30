"اصبغى شعرك الأبيض بدون صبغات كيميائية". وبدون كوافيرات إليك طريقة التحضير!!

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رياض - احمد صلاح - يعد الشعر الأبيض بالنسبة لكثير من السيدات والفتيات من أكثر الأمور إزعاجاً، فهو يعد علامة على تقدم العمر بالنسبة لهم، ولذلك فهم يواجهون العديد من المتاعب، وقد يؤثر سلباً على حالتهم النفسية، وقد يلجأ البعض منهم إلى صالونات التجميل لتغيير هذا اللون الأبيض بألوان مختلفة، ولكن يؤدي ذلك لإحداث أضرار كبيرة في الشعر مما يتسبب في تساقطه وتقصفه، ولأهمية هذا الموضوع فإننا سوف نلقي الضوء على العديد من الوصفات الطبيعية المفيدة للشعر، والتي تمنحك لون مميز ولامع وسنذكر التفاصيل بالسطور القادمة.

صبغ الشعر ببودرة الأملا والحناء

يمكنك صناعة صبغه للشعر بنفسك بطريقة طبيعية وءامنة بكل سهولة مع ضمان تغذية الشعر وجعله ناعماً من الجذور إلي الأطراف بتنفيذ الخطوات التالية:

طريقة التنفيذ للقضاء على اللون الأبيض، وصبغه باللون البني نحضر فنجان من الحناء، وعاء عميق، وثلاثة ملاعق كبيرة بودرة الأملا، وملعقة قهوة صغيرة، جلفز طبي.

نقوم بخلط جميع المكونات في وعاء بلاستيك مخصص للصبغات، ويمزج جيداً فنحصل على عجينة لينة.

نضع بعض من قطرات الماء إذا رأينا العجينة متماسكة.

نرتدي جلفز اليد، وتفرد العجينة على الشعر بفرشاة الصبغة وتغطي الخصلة من أولها إلى نهاية الشعر الصبغة.

نتركها لمدة ساعة إلى ساعتين حتى تجف على الشعر.

نغسل الشعر بالشامبو المخصص والماء الفاتر، وسوف تبهرك النتيجة.

وصفة الشاي الاسود لتلوين الشعر الأبيض

الحنة مسحوق ممتلئ بالعديد من العناصر المفيدة للشعر لذلك يمكنك تحضير وصفة طبيعية ساحرة لتغطية الشعر الأبيض وتقويته فقط بالخطوات الأتية: