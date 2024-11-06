انت الأن تتابع خبر "لولو الشقية".. أحدث تردد قناة وناسة بيبي للأطفال 2024 وكيفية ضبطها على نايل سات وعرب سات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد قناة وناسة هي القناة المفضلة لكل أطفال الوطن العربي، لذلك تهتم الأمهات بالبحث عن تردد قناة وناسة بيبي للأطفال 2024، والذي يتم تحميله على جهاز الاستقبال المنزلي في خطوات بسيطة، ويصبح الطفل أمام شاشة شاملة تلبي له كل احتياجاته الترفيهية والفكرية والمعنوية، حيث الجودة العالية في البث والتميز في المحتوى.

تردد قناة وناسة بيبي للأطفال 2024

أصبحت قناة وناسة من أشهر القنوات في عالم الطفل، حيث تميزت بالأغاني التي تظل مستمرة على مدار اليوم، من خلال “لولو” الشقية التي أصبحت جزء من أسرة الأطفال، ويتم بث وناسة بيبي على النايل سات بجودة SD على التردد التالي:

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

أما عن تردد القمر عرب سات فيكون متوفر بجودة HD وهذه الجودة توفر صورة نقية وصوت صافي، يمتع الطفل أثناء المشاهدة ويقدم له تجربة مميزة.

التردد: 11270.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

كيفية ضبط تردد قناة وناسة على جهاز الاستقبال

يمكنك تثبيت قناة وناسة بسهولة على جهاز الاستقبال للاستمتاع بمحتواها، من خلال اتباع الخطوات التفصيلية التالية:

باستخدام جهاز التحكم عن بعد، توجه إلى القائمة الرئيسية لجهاز التلفاز، ثم افتح قائمة الإعدادات.

بعد الدخول إلى قائمة الإعدادات، اختر خيار “إضافة تردد جديد” لبدء ضبط القناة.

من الخيارات المتاحة، اختر “التثبيت اليدوي” لضبط التردد بشكل يدوي وتحديد إعدادات القناة.

حدد القمر الصناعي المطلوب، سواء كان “نايل سات” أو “عرب سات”، حسب الرغبة.

أدخل البيانات الخاصة بالتردد.

اضغط على زر “بحث” في جهاز التحكم للبحث عن قناة وناسة، حيث سيقوم الجهاز بالبحث وإضافتها إلى قائمة القنوات.

محتوى قناة وناسة بيبي للأطفال 2024

يعد المحتوى أهم ما تقدمه أي قناة أطفال، حيث يصبح المحتوى العامل الأساسي لجذب الطفل ومتابعته للقناة،

من هنا وضعت قناة وناسة اهتمام خاص بمحتواها، حيث تهتم وناسة ببث البرامج التالية:

فقرات تعليمية يتعلم خلالها الطفل التأسيس الصحيح للقراءة والكتابة، قبل الالتحاق بالمؤسسة التعليمية.

فقرات تربوية تقدم محتوى تربوي على أساس نفسي وعلمي صحيح تغرز خلاله القيم الحميدة في عقول الأطفال.

برامج إجتماعية يهتم هذا من النوع من البرامج بالتواصل الاجتماعي بين الطفل وبين أعضاء المجتمع المحيط به.

برامج ترفيهية هنا يأتي جانب المرح في حياة الطفل حيث تحرص القناة على توزيع البرامج الترفيهية وسط المحتوى الآخر.