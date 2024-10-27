شكرا لاهتمامك لمعرفة “يا غنماتي ماء ماء” تردد قناة وناسه Wanasah TV 2024 على النايل سات وعرب سات بجودة عالية hd والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يبحث العديد من أولياء الأمور في الوقت الحالي عن تردد قناة وناسه للأطفال، نظرًا لما تقدمه من محتوى متنوع يجمع بين الأغاني والأناشيد، والبرامج الترفيهية، والأفلام، وأعلنت قناة وناسة عن تحديث التردد الخاص بها على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، لذلك من خلال المقال التالي سوف ننشر لكم تردد قناة وناسة للأطفال، وطريقة ضبط الفناة.

تردد قناة وناسه

نظرا لزيادة عمليات البحث عن تردد قناة وناسه علي القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، فقد أعلنت القناة عن التردد الخاص بها، والذي جاء على النحو التالي..

تردد قناة وناسه الجديد 2024 نايل سات

التردد: 11430.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصويب الخطأ: 4/3.

الجودة: HD.

تردد قناة وناسه 2024 عرب سات

التردد: 11270.

القمر الصناعي:عرب سات.

معدل استقطاب: رأسي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

الجودة: HD.

ضبط تردد قناة وناسة

يمكنك ضبط تردد قناة وناسة على جهاز الاستقبال الخاص بك، من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية..

في البداية: قم بفتح قائمة الإعدادات من خلال الريموت كنترول.

ثم قم بالضغط على اختيار خيارات التردد.

بعد ذلك ابحث عن خيار “تثبيت” أو “بحث عن القنوات”.

بعد ذلك قم بإضافة تردد جديد.

بعد ذلك اضغط على خيار “إضافة قناة جديدة” أو “بحث يدوي”.

ثم قم بإدخال التردد الجديد.

اضغط بعد ذلك على زر “بحث” أو “موافق” للبدء في عملية البحث عن القناة.

بعد انتهاء عملية البحث، سوف تظهر امامك قائمة بالقنوات التي تم ايجادها.

تأكد من إيجاد على قناة وناسة، ثم قم بحفظ القنوات.

مميزات قناة وناسة بيبي

تتميز قناة وناسة في بث محتوى متنوع بين البرامج التعليمية والترفيهية للأطفال، مثل الأغاني والأناشيد الممتعة والجذابة.

تعمل بجودة بث HD.

تناسب جميع الأعمار، ولا تحتاج إلى مراقبة من أولياء الامور.

تبث محتواها على مدار 24 ساعة، دون توقف أو تشويش.

أشهر أغاني وبرامج قناة وناسة 2024

أغنية لولو الشطورة.

برنامج لولو الشطورة.

أغنية يالولو في نونو.

برنامج لوليات صغار.

أغنية الحرامي سرق لولو.

أغنية بيب بيب.

أغنية عايزة ماما.

برنامج ميدو ضرب لولو

أغنية لولو والحيوانات

اشهر اغاني لولو الشطورة