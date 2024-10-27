شكرا لاهتمامك لمعرفة “نزلها فورا وتابع” تردد أون تايم سبورت 1 الجديد on time sport الناقلة لمباراة الاهلى امام العين الاماراتى بعد غد والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

بقى على مباراة الاهلى والعين الاماراتى يومين لذا فاننا نعرض لكم من خلال موقعنا الاخبارى ” اقرأ نيوز ” تردد أون تايم سبورت 1 الجديد حيث انها ستبث المباراة مباشر لذا يقوم البحث الكثيف من قبل الجميع عن تردد اون تايم سبورت hd on time sport الجديد 2024، والذي يعتبر انه البحث الأكثر إنتشاراً عبر محركات البحث، وذلك بسبب قدرة القناة على عرض جميع البرامج الرياضية المختلفة وجميع مباريات كرة القدم في العالم والدوري المصري الممتاز.

تردد أون تايم سبورت 1 الجديد

ونظرا لكثرة البحث حول تردد أون تايم سبورت 1 الجديد فاننا سنقدم لكم من خلال موقعنا الاخبارى كافة التفاصيل حيث نقدم لكم في السطور القليلة القادمة على جميع الأقمار الصناعية المختلفة نايل سات وعرب سات كا التالي:

تردد قناة أون تايم سبورت عبر القمر الصناعي النايل سات

كذلك يمكن ضبط وتنزيل تردد قناة اون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات من خلال هذا التردد:

القمر الصناعي هو: النايل سات

تردد القناة هو: 11861.

معدل الترميز هو: 27500.

معدل الاستقطاب هو: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

جودة الصورة: HD.

تردد قناة اون تايم سبورت عبر القمر الصناعي عرب سات

كذلك يمكن ضبط وتنزيل تردد قناة اون تايم سبورت على القمر الصناعي عرب سات من خلال هذا التردد:

القمر الصناعي هو: عرب سات

تردد القناة هو: 12379.

معدل الترميز هو: 27500.

معدل الاستقطاب هو: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ هو: 5/6.

جودة الصورة: HD.

تردد قناة اون تايم سبورت 2 علي النايل سات

كذلك يمكن ضبط وتنزيل تردد قناة اون تايم سبورت 2 على القمر الصناعي نايل سات من خلال هذا التردد:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة هو: 11861.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة الصورة: HD.

تردد قناة on time sport 3 أون تايم سبورت

وأنه أيضا يمكن ضبط تردد قناة اون تايم سبورت 3 على القمر الصناعي من خلال ما يلي في السطور القادمة: