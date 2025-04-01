أخبار مصرية

مؤسسات الرعاية الاجتماعية تحتفل بعيد الفطر المبارك على مستوى الجمهورية

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مؤسسات الرعاية الاجتماعية تحتفل بعيد الفطر المبارك على مستوى الجمهورية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 أبريل 2025 02:30 مساءً - تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، نظمت مؤسسات الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية العديد من الاحتفالات بعيد الفطر المبارك .

واحتفلت دور الرعاية الاجتماعية بعيد الفطر المبارك، وأقيمت الحفلات والرحلات الترفيهية للأبناء بالدور، وكذلك نزلاء دور المسنين على مستوى الجمهورية ليكون يوم مليء بالبهجة والمودة ومشاركة أبناء مصر بدور الرعاية وأبائنا وأمهاتنا بدور المسنين بفرحة العيد .

وشاركت مديريات التضامن الاجتماعي في تلك الفعاليات والتواجد بين الأبناء والنزلاء لاستقبال المهنئين من القيادات الشعبية والتنفيذية والمجتمع المدني .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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