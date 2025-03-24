وزيرة التضامن الاجتماعي تتفقد حفل إفطار مؤسسة مصر الخير بممشى أهل مصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 مارس 2025 09:30 مساءً - تفقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي حفل إفطار مؤسسة مصر الخير بممشى أهل مصر، والذي نظمته مؤسسة مصر الخير في احتفالية كبرى بممشي أهل مصر، وذلك بحضور أكثر من 1500صائم، والتي أقيمت ضمن الشراكة بين مؤسسة مصر الخير والبنك الأهلي، وذلك ضمن فعاليات حملة "إفطار صائم".

وحضر حفل الإفطار الدكتور محمد رفاعي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ رامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للمراسم والمعارض ، والدكتور حسام موافي، وعدد من قيادات المؤسسة وعدد من ممثلي الجمعيات والمؤسسات الشريكة.

وتخلل الحدث العديد من الفقرات الفنية المتنوعة منها الإنشاد الديني.

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها لجهود مؤسسة مصر الخير وتنظيمها هذا الحدث للعام الثالث على التوالي، مشيرة إلى أن الوزارة قد أطلقت مبادرة "بيوت المحروسة"، والتي تستهدف تقديم 100 مليون وجبة إطعام في رمضان، حيث تشمل وجبات الإفطار والسحور في موائد ومراكز الإطعام وبيوت المحروسة والكوبونات والوجبات التي توزع علي المنازل.

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن المبادرة تعمل علي إعلاء قيمة التكافل بين المصريين وتشجيع الجميع علي لعب دور إيجابي في المجتمع، كما يتم التنسيق خلالها بين مؤسسات المجتمع المدني.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي قد أطلقت بالشراكة مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية مسابقة "أهل الخير" لاختيار حملة الإطعام الأكثر تأثيراً في رمضان لهذا العام، داعية كل من نظّم حملة إطعام خلال الشهر الفضيل للتقدم والمنافسة على لقب أهل الخير لهذا العام.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، إن المؤسسة حرصت للعام الثالث على التوالي مشاركة الصائمين في الأجواء الرمضانية، خاصة مع النجاح الكبير الذي حققته حملة "إفطار صائم" في عامها الثالث عشر في وصولها لكافة المستحقين وانتشارها الجغرافي الواسع في جميع المحافظات.

وأضاف الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، أن المؤسسة تراعى سنويا مشاركة الصائمين في حفل الإفطار الجماعي، منوها أنه يتم اختيار مجموعات مختلفة عن المشاركين السابقين في حفلات الإفطار السابقة من أجل منح الفرصة للجميع.

وأثنى محمد رفاعي، على دور الجمعيات الشريكة التي تعمل مع مؤسسة مصر الخير على مستوى كافة المحافظات، قائلا: "نعتبر هذه الجمعيات هي الذراع التنفيذية للمؤسسة في كل مشروعاتها وحملاتها، مؤكدا أن دخول الحملة للعام الثالث عشر على التوالي نابع من الثقة المتبادلة بين المؤسسة والمتبرعين والشركاء من جهة والمستحقين من جهة أخرى".