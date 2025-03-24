توقيع الشراكة بين شركة كاونسل ماسترز وكارفور مصر لافتتاح أول فرع لكارفور...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 مارس 2025 06:31 صباحاً - الدكتور شريف فاروق: "التوسع في إنشاء السلاسل التجارية الجديدة يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ويعزيز منظومة التجارة الداخلية"

حضر اليوم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية احتفالية توقيع الشراكة بين شركة كاونسل ماسترز وكارفور مصر لافتتاح فرع "كارفور" بمدينة العلمين الجديدة بمول "نورث سكوير " والذي يعد اكبر هايبر ماركت يخدم سكان المدينة.

وخلال الاحتفالية ألقى الدكتور شريف فاروق كلمة حيث أشاد بتوقيع الشراكة بين كل من (شركة كاونسل ماسترز ، وكارفور مصر) والتي تمثل نموذجاً يُحتذى به في التعاون المثمر بين شركات القطاع الخاص، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز منظومة التجارة الداخلية، وهو ما يشير إلى مدى أهمية دعم القطاع الخاص وتشجيع التوسع في إنشاء المنافذ التجارية الحديثة، لتعزيز توافر السلع وتوفير خيارات متنوعة للمستهلكين بأسعار تنافسية.

كما أكد الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعمل على دعم الاستثمار في قطاع التجزئة، وتسعى دائماً إلى توفير البيئة المناسبة لنمو المشروعات التجارية، بما يحقق التوازن المطلوب بين توافر السلع واستقرار الأسواق، موضحًا أن الوزارة تؤمن بأهمية الشراكات القوية بين المؤسسات الرائدة في القطاع الخاص والتي تساهم في تعزيز بيئة الأعمال ودفع عجلة التنمية الإقتصادية، وهو ما نحرص على تشجيعه وتطويره بأستمرار، حيث يعكس هذا التعاون الدور الحيوي للقطاع الخاص في توفير الحلول المبتكرة لتوسيع شبكة المنافذ التجارية، مما يتيح للمستهلكين الحصول على السلع الغذائية بجودة عالية وأسعار تنافسية.

وفي اطار كلمته أشار السيد الوزير إلى استهداف الوزارة توسيع شبكة المنافذ التجارية الحديثة بما يسهم في تعزيز المنافسة، وبالتالي توافر السلع بجودة عالية وأسعار عادلة، وهو ما يحد من أي ممارسات احتكارية قد تؤثر على المواطنين، موضحًا أن الوزارة تعمل على تشجيع زيادة مثل هذه المنافذ، سواء من خلال المشروعات الجديدة أو دعم الشركات القائمة، مما يسهم في تحسين سلاسل الإمداد والتوزيع، وتقليل الفجوة بين المنتج والمستهلك، مما يؤدي إلى خفض التكلفة النهائية على المواطنين.

وختم الدكتور شريف فاروق كلمته بالتأكيد على استمرار دعم الدولة لكافة الجهود التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في قطاع التجارة الداخلية، ودعى جميع الشركاء من المستثمرين ورجال الأعمال إلى مواصلة العمل على تعزيز هذا القطاع الحيوي، لما له من أثر مباشر على حياة المواطنين واستقرار الاقتصاد الوطني بجانب خلق المزيد من فرص العمل للشباب.