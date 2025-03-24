”القومي للأشخاص ذوي الإعاقة” يعلن مد فترة التقدم لمسابقة الأسرة المثالية 2025...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 مارس 2025 06:31 صباحاً - يعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مد فترة التقدم لمسابقة الأسرة المثالية 2025 أسرتي قوتي حتي يوم الإثنين 31 مارس الجاري، يأتي ذلك تلبيةً لرغبة عدد كبير من أسر الأشخاص ذوي الإعاقة الحرصين على المشاركة في المسابقة.

ومن أجل توسيع قاعدة المتقدمين للمسابقة وزيادة الفرص أمام الجميع للفوز بلقب "الأسرة المثالية"، حرص المجلس على زيادة آليات التقديم في المسابقة لتشمل :

1- ملئ الاستمارة الالكترونية من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/4D8ewhJtZcJWVfdq9

2- تحميل الاستمارة بصيغة word بشرط استيفاء الأوراق المطلوبة، وملأها وارسالها على البريد الإلكتروني للمجلس :

[email protected]

3- تحميل الاستمارة بصيغة word بشرط استيفاء الأوراق المطلوبة، وملأها وارسالها ورقيًا لمقر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في(9 شارع سراي القبة - أمام محطة مترو سراى القبة - القاهرة)

من الساعة الـ 9 صباحًا حتى الـ 3 عصرًا، ويعمل المجلس في هذه الآليه على توفير خدمة المساعدة لملء الاستمارة.

أضاف المجلس أنه لن يلتفت إلى الإستمارات الغير المصحوبة بالمستندات المطلوبة، المتمثلة في صورة من بطاقة الرقم القومي، والمؤهل الدراسي، وبطاقة الخدمات المتكاملة أو المستندات الدالة على الإعاقة، وشهادة ميلاد الشخص ذوي الإعاقة، مع تقديم الوثائق الداعمة كشهادات التقدير والأوسمة والجوائز، مع إرفاق قصة الكفاح في (10 أو15 سطر)، مع إضافة صور توثيقية للإنجازات، على أن يتم تكريم الفائزين في إحتفالية سينظمها المجلس خلال شهر أبريل المقبل 2025عقب الإنتهاء من فرز أسماء المتقدمين، وفقًا للضوابط والشروط المُنظمة للمسابقة.

وناشد المجلس جميع الأسر في حالة رغبتهم في الاستفسار عن شروط المسابقة أو طريقة التقديم، أو في حالة وجود أي عقبات تحول دون قيامهم بالتسجيل في المسابقة التواصل علي رقم :

01061754368

الجدير بالذكر أن المجلس أطلق الدورة الثانية من مسابقة الأسرة المثالية "أسرتي قوتي" لعام 2025، من خلال فتح باب تلقي طلبات التقديم عليها من يوم الإثنين 3 مارس 2025، لتستمر حتى نهاية شهر مارس الجاري وفقًا لتوجيهات المشرف العام بمد فترة التقديم على المسابقة.

حصر المجلس فئات المتقدمين في المسابقة في فئتين الأولى منها الوالدين ممثلين في (الأم أو الأب لأبناء من ذوي الإعاقة، أو أم أو أب من ذوي الإعاقة لأبناء من غير ذوي الإعاقة، أو الوالدين البديلين لأبناء من ذوي الإعاقة)، والثانية أفراد الأسرة الداعمون ممثلين في (الأخ أو الأخت الراعيين لأشخاص ذوي إعاقة، أو الأقارب ممن يرعون أشخاصُا من ذوي الإعاقة، أو الصديق الداعم والمساند لصديقه من ذوي الإعاقة).

واشترط المجلس في التقدم للمسابقة أن يكون عمر الوالدين ومقدمي الرعاية الأساسيين 50 عاماً فأكثر، دون التقيد بحد أدنى للعمر للأخوة والأخوات والأصدقاء الداعمين، كما اشترط عدم الحصول على تكريم في مسابقات مماثلة سابقًا، واستيفاء كافة المستندات المطلوبة، على أن يتم فرز جميع المرشحين فور غلق باب الإعلان، وفق عدد من معايير منها درجة قصة الكفاح والإنجاز، وتشمل نجاح دمج الشخص ذي الإعاقة في المجتمع، أو التغلب على التحديات بشكل إيجابي، أو الإنجازات التعليمية والمهنية المحققة، بالإضافة إلى التماسك الأسري والقيم، ويتضمن الحفاظ على استقرار الأسرة، ودعم وتحفيز أفراد الأسرة، وتحقيق التوازن بين المسؤوليات المختلفة، فضلاً عن المشاركة المجتمعية، وتشمل المبادرات التطوعية، من خلال دعم الأسر الأخرى، أو المساهمة في خدمة المجتمع.