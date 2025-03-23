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أمن الشرقية يضبط شخص متهم بتزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية

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أمن الشرقية يضبط شخص متهم بتزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 23 مارس 2025 02:26 مساءً -  

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تزوير المحررات والمستندات، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام  بمشاركة قطاع الأحوال المدنية، قيام شخص مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بالشـرقية، بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته عدد من الأختام والأكلاشيهات منسوبين لجهات مختلفة، عدد من المستندات والشهادات "مزورة ومعدة للتزوير"، الأجهزة والأدوات المستخدمة فـى نشاطه الإجرامى، ومبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.

 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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