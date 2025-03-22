الطقس غدا معتدل نهارا بارد ليلا وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 22 درجة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 مارس 2025 04:32 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدًا الأحد 23 مارس 2025 الموافق 23 رمضان، طقس معتدل نهاراً بارد ليلاً وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويشهد غدا شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا:

القاهرة

العظمى 22 درجة

الصغرى 14

الإسكندرية

العظمى 21

الصغرى 12

مطروح

العظمى 20 درجة

الصغرى 13

سوهاج

العظمى 25 درجة

الصغرى 11

قنا

العظمى 26 درجة

الصغرى 12

أسوان

العظمى 27 درجة

الصغرى 12 درجة