اختبار ميزة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في ”إنستغرام”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 مارس 2025 10:28 صباحاً - ذكرت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن شركة "ميتا" بدأت باختبار ميزة جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في "إنستغرام".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الميزة الجديدة التي يتم اختبارها هي "Write with Meta AI"، وبواسطتها يستعين المستخدم بالذكاء الاصطناعي لوضع تعليقات على المنشورات في "إنستغرام".

وظهرت الميزة الجديدة لبعض مستخدمي "إنستغرام" حاليا على شكل قلم بجوار شريط كتابة التعليق أسفل المنشور، وعند تفعيلها يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل الصور الموجودة في المنشور ليقترح على المستخدم عدة تعليقات، فعلى سبيل المثال إذا ظهر في المنشور صورة شخص يبتسم ويرفع إبهامه في مكان ما، فسيقوم الذكاء الاصطناعي باقتراح عدة تعليقات مثل "مكان مريح"، أو "أحبّ الأجواء"، أو "مكان رائع لالتقاط الصور"، ليقوم المستخدم باختيار التعليق الأنسب ويعلق به على المنشور.

ولم تحدد شركة "ميتا" متى أو ما إذا كانت الميزة سوف يتم طرحها لجميع المستخدمين، إذ إنها قامت في السابق باختبار ميزة شبيهة تعتمد على الذكاء الاصطناعي على "فيسبوك"، وكان هدفها إنشاء ملخصات قصيرة للتعليقات.

ومن جهته أكد مصدر في شركة "ميتا" لموقع TechCrunch أن الميزة الجديدة يتم اختبارها في "إنستغرام"، وأكّد أن الشركة تسعى لاختبار تقنيات Meta AI في العديد من منصاتها لجعل تجربة استخدام تلك المنصات أكثر متعة وفائدة.

ويتوقع بعض خبراء التقنية أن الميزة الجديدة قد تخلق ردود فعل متباينة عند مستخدمي "إنستغرام" إذ يفضل البعض أن يقوموا بكتابة التعليقات بأنفسهم لتعبّروا عن مشاعرهم الحقيقية.