الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن جوريون وحاملة طائرات أمريكية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 مارس 2025 10:28 صباحاً - أعلن الحوثيون، فجر اليوم الثلاثاء، تنفيذ هجوم صاروخي مزدوج استهدف مطار بن جوريون الإسرائيلي، بصاروخين باليستيين، أحدهما من طراز "ذو الفقار" والآخر "فلسطين 2" الفرط صوتي، مشددين على أن العملية "أصابت هدفها بدقة.

وفي سياق الرد على الغارات الأمريكية التي طالت مناطق في صنعاء وصعدة، قال الحوثيون إنهم استهدفوا، خلال الساعات الماضية، عددًا من القطع الحربية الأمريكية في البحر الأحمر، من بينها حاملة الطائرات "ترومان"، باستخدام صواريخ باليستية ومجنحة وطائرات مسيَّرة.

وأشار البيان إلى أنَّ الهجمات جاءت بعد اشتباك بحري هو الثاني خلال 24 ساعة، استمر لعدة ساعات، وجرى خلاله إفشال هجوم جوي كانت الولايات المتحدة تحضّر له ضد اليمن، على حد تعبير البيان.

وختم الحوثيون بيانهم بالتأكيد على استمرارهم في استهداف العمق الإسرائيلي وتعطيل الملاحة المرتبطة به، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة.