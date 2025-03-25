رئيس هيئة الرعاية الصحية يلتقى رئيس مجلس إدارة شركة ساندوز مصر للأدوية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 مارس 2025 10:28 صباحاً - رئيس هيئة الرعاية الصحية: "اللقاء تناول عدة محاور أبرزها إطلاق منصة لمتلقي الخدمة لتبادل النقاشات العلمية وتعزيز التعليم الطبي المستمر والتدريب والبحث العلمي"

رئيس مجلس إدارة ساندوز: "نتطلع لشراكة استراتيجية مع الهيئة".. ويشيد بمجهودات هيئة الرعاية في تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز جودة الخدمة الصحية

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مع الدكتور سامح الباجوري، رئيس مجلس إدارة شركة "ساندوز مصر" للأدوية، وذلك لمتابعة مشروعات التعاون بين الجانبين في مجالات توفير أدوية الأورام والعلاجات الحيوية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي أن اللقاء تناول عدة محاور رئيسية، من أبرزها إطلاق منصة علمية لمتلقي الخدمة لتبادل النقاشات العلمية، وتعزيز التعليم الطبي المستمر، والتوسع في برامج التدريب والبحث العلمي، بهدف تطوير مهارات الكوادر الطبية وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمتعاملين مع التأمين الصحي الشامل.

وأضاف: تم الاتفاق من حيث المبدأ على توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الرعاية الصحية و"ساندوز مصر"، تشمل عدة مجالات للتعاون المشترك، في مقدمتها دعم زراعة الكلى من خلال توفير الأدوية المثبطة للمناعة، وتطوير مراكز زراعة الكلى عبر برامج تدريبية متخصصة للأطباء والمتخصصين، فيما تطرق اللقاء إلى مكافحة مقاومة المضادات الحيوية عبر تنفيذ دراسات مشتركة لرصد أنماط المقاومة البكتيرية، وتطبيق برامج لترشيد استخدام المضادات الحيوية داخل المستشفيات، إلى جانب دعم الأبحاث العلمية في هذا المجال.

وفي سياق متصل، أكد اللقاء أهمية تعزيز الوعي الصحي العام من خلال حملات توعوية حول مقاومة المضادات الحيوية، وإطلاق مبادرات تثقيفية لمتلقي الخدمة حول الاستخدام الصحيح والآمن للأدوية، وأهمية الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض، بما يسهم في تحسين جودة الحياة الصحية للمواطنين.

فيما ثمَّن الدكتور أحمد السبكي جهود "ساندوز مصر" في دعم توطين صناعة الدواء، مشيرًا إلى أن هيئة الرعاية الصحية تُعد الجهة الوحيدة في مصر التي تقوم بصرف الوصفات الطبية إلكترونيًا، حيث تصدر أكثر من 20 مليون وصفة طبية إلكترونية شهريًا، ما يعكس تطور البنية التحتية الرقمية للهيئة، ويعزز كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين.

ومن جانبه، أشاد الدكتور سامح الباجوري، رئيس مجلس إدارة "ساندوز مصر"، بمجهودات هيئة الرعاية الصحية في تطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين جودة الخدمات الصحية، مؤكدًا أن "ساندوز مصر" تتطلع إلى شراكة استراتيجية مع هيئة الرعاية، مؤكدًا أن لدينا أهداف ورؤى مشتركة نسعى لتحقيقها مع الهيئة خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تحسين فرص وصول المرضى إلى العلاجات الحديثة، وتعزيز الابتكار في قطاع الرعاية الصحية بمصر.

هذا، وشارك اللقاء من هيئة الرعاية الصحية كل من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور عمرو عبد النبي، مستشار رئيس الهيئة للشراكات وتنمية الأعمال، الدكتور محمود الديب، مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، الدكتور مصطفى شعبان، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، الدكتور مهند عاطف، مدير إدارة الدراسات والبحوث، الدكتورة رضوى عبد العظيم، عضو المكتب الفني ومسئول ملف الأورام بالمكتب الفني لرئيس الهيئة، الدكتورة أمنية عنتر، مسؤول الشراكات وتنمية الأعمال.

فيما شارك اللقاء من جانب شركة "ساندوز مصر" كل من الدكتورة ياسمين الحناوي، المدير التنفيذي للتعاون الحكومي والآفاق التسويقية، ومدير قطاع التسويق للأدوية المتخصصة، الدكتور هاني محمد، الدكتور كريم عبدالسلام، مدراء الوصول إلى الأسواق بالشركة.