بحضور رئيس الجمهورية.. المستشارة أمل عمار تشارك في لقاء تكريم المرأة المصرية...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 22 مارس 2025 04:32 مساءً - رئيسة المجلس القومى للمرأة فى كلمتها:

-- نحتفي اليوم بانجازات المرأة المصرية التي سطرت علي مدار التاريخ فصولا مضيئة من العطاء و الكفاح

-- حقق المجلس العديد من الإنجازات خلال مسيرته أبرزها إعداد الاستراتيجيات الوطنية الداعمة لقضايا المرأة وصولًا إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030

-- رؤيتنا خلال الفترة المقبلة من 2024 حتى 2028 ستتركز على الحفاظ على المكتسبات والبناء على الإنجازات مع إعطاء أولوية قصوى للتمكين الاقتصادي للمرأة باعتباره قاطرة التنمية

-- الإرادة السياسية ستظل الضمانة الحقيقية لمسيرة الوطن نحو تنمية شاملة وعادلة تحقق الخير لجميع أفراد المجتمع

شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأ ة اليوم فى فعاليات لقاء المرأة المصرية والأم المثالية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض ميخائيل وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، وعدد من القيادات النسائية والسيدات المصريات من مختلف المجالات.

وألقت المستشارة أمل عمار كلمة جاء نصها كالتالى:

فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئي س الجمهورية، السيدات والسادة .. الحضور الكريم

خالص الشكر فخامة الرئيس للدعوة الكريمة لنحتفي اليوم بانجازات المرأة المصرية التي سطرت علي مدار التاريخ فصولا مضيئة من العطاء و الكفاح و ها هي تواصل مسيرتها نحو التمكين و الريادة.. فكل عام و كل امرأة و فتاة مصرية بخير .

لقد كان إنشاء المجلس القومي للمرأة عام ٢٠٠٠ قبل خمسة و عشرين عاما خطوة رائدة تعكس الإيمان العميق بدور المرأة في بناء الوطن.

فقد مر المجلس خلال هذه الفترة بثلاث مراحل فارقة الأولي كانت لوضع السياسات العامة للنهوض بالمرأة

، والثانية لحماية المكتسبات وسط تحديات كادت تعصف بها، والثالثة كانت مرحلة الوصول إلى كل امرأة مصرية و عصرها الذهبي حتي بات المجلس القومي للمرأة و بحق بيت المرأ ة المصرية.

وتابعت فى نص كلمتها : كان للقيادات النسائية التي ترأست المجلس و عضواته و أعضاءه خلال هذه الفترة و فريق العمل القوي لامانته الفنيه دورا كبيرا في نجاحه ..فخالص الشكر و التقدير لهم جميعا

وأضافت : فخامة الرئيس.. لقد جاء دستور 2014 ليؤكد على حقو ق المرأة، حيث تضمن أكثر من 20 مادة داعمة لها، وبدأ عهد جديد من التمكين مع تولي سيادتكم قيادة البلاد، فكانت الإرادة السياسية حاسمة في إعلاء مكانة المرأة وضمان مشاركتها الفاعلة في المجتمع.

وفي عام 2016، أعيد تشكيل المجلس ليضم تمثيلًا غير مسبوق للمرأة ذات الإعاقة، والمرأ ة الريفية، والشابة، كما تم ترسيخ وجوده في الدستور، وإصدار قانون ينظم عمله عام 2018، ليصبح الآلية الوطنية المستقلة المعنية بالمرأة التي تقدم تقاريرها مباشرة لرئيس الجمهورية.

وتابعت : حقق المجلس العديد من الإنجازات خلال هذه المسيرة، كان أبرزها إعداد الاستراتيجيات الوطنية الداعمة لقضايا المرأة، وصولاً إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي تفضلتم سيادتكم بإعلانها في عام 2017، لتصبح مصر الدولة الأولى عالمياً التي تطلق استراتيجيتها في إطار أهداف التنمية المستدامة.

وقد شهدت هذه المرحلة أيضًا تمكين المرأة في مواقع القيادة، حيث تم كسر الحاجز الزجاجي الذي حال دون وصولها إلى مناصب لم تشغلها من قبل لتشغل الحقائب لوزارية المختلفة و تتولي قضاء مجلس الدولة و تعين بالنيابة العامة كما وصل تمثيلها بمجلس النواب ومجلس الشيوخ لاعلي نسبة في التاريخ المصري و في مجال التمكين الاقتصادي، ارتفعت نسبة الشمول المالى للمرأة إلى 252%، كما تم إطلاق محفز سد الفجوة بين الجنسين بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، وحصلت مصر على جائزة ختم المساواة بين الجنسين في القطاع الحكومي، وأصبح لهذا الختم المصري مظلة مؤسسية في القطاع الخاص.

ووصلت المرأة الريفية بتراثها التقليدي إلى العالمية، حيث تم تسجيل "التلي شندويل" كأول علامة تجارية جماعية للسيدات بمحافظة سوهاج، اللاتي عرضن منتجاتهن في أكبر المعارض العالمية و في اطار الاستثمار في الفتيات ، تم إطلاق برنامج "نورة" الذي حظي برعاية كريمة من السيدة الأولي.

وفي محور التمكين الاجتماعي، تم استخراج ملايين من بطاقات الرقم قومي للمرأة، وإطلاق القوافل الطبية والتوعوية بالصحة العامة والصحة الإنجابية والكشف المبكر عن سرطان الثدي، كما تم تسليم 53 ألف شهادة أمان للمرأة المعيلة، إضافة إلى استفادة ما يزيد عن 8 ملايين شخص من جلسات الدوار، و353 ألف مستفيد من برامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة، . وقد وصل المجلس إلى 73 مليون مستفيد من خلال طرق 9 ملايين باب في قرى مصر، حيث تمت مناقشة مختلف قضايا المرأة، إلى جانب الجهود في محو الأمية، وتحسين المستوى التعليمي، وتوثيق عقود الزواج، واستخراج سواقط القيد.

وفي محور الحماية، تم إنشاء 28 مكتب شكاوى في 27 محافظة، بالإضافة إلى فرع الأسمرات،الذي تلقى أكثر من 315 ألف شكوى و دعم ، وتم إنشاء 42 وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات، و20 وحدة للمرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية. . كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، ومسح التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة، ما جعل مصر الدولة الأولى التي تجُري هذا المسح. ونتيجة لجهود االلجنة الوطنية لختان الإناث انخفضت نسبة الفتيات المتوقع ختانهن وتراجع معدل ختان الفتيات .

كما استفاد 2.6 مليون شخص من حملات التوعية تحت عنوان "المرأة صانعة السلام"، وأكثر من 2 مليون شخص من حملات التوعية للحد من مخاطر الهجرة غير الشرعية بالشراكة مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة و منع الهجرة غير الشرعية و الاتجار بالبشر .

وفيما يتعلق بالتشريعات، صدر 26 قانوناً لصالح المرأة المصرية، تضمنت حزمة تشريعية لحمايتها من أشكال العنف داخل الأسرة وخارجها، وتم تطوير نظام التنسيق الوطني داخل أقسام الشرطة والمستشفيات وأماكن العمل، وإنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف.

وفي مجال الإعلام، حرص المجلس القومي للمرأة على رصد وتحليل صورة المرأة في الدراما والبرامج التليفزيونية، حيث تم إطلاق مرصد الإعلام، الذي يتابع مدى التزام المحتوى الإعلامي بمعايير احترام حقوق المرأة، ويعمل على إبراز النماذج الإيجابية للمرأة المصرية، وتعزيز صورتها كعنصر فاعل في المجتمع. كما أطلق المجلس الكود الإعلامي لضمان تناول قضايا المرأة بموضوعية وعدالة، بالتعاون مع الهيئات الإعلامية...

واستطردت : فخامة الرئيس،

ان ما تحقق للمرأه المصرية في ظل قيادتكم الحكيمة يعد نقلة نوعية في تاريخها فلم يكن تمكينها مجرد شعار بل أصبح واقعا ملموسا تجسد في أرقام و إنجازات غير مسبوقة.. لقد كسرت الحواجز و تحطمت القيود و انطلقت المرأةالمصرية نحو آفاق جديدة من التمكين السياسي والاقتصادي و الاجتماعي.

واختتمت : بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن جميع عضوات وأعضاء المجلس، أتوجه إلى سيادتكم بخالص الشكر والتقدير على الثقة الغالية وإعادة تشكيل المجلس، مؤكدين أن رؤيتنا خلال الفترة المقبلة ستتركز على الحفاظ على المكتسبات والبناء على الإنجازات، مع إعطاء أولوية قصوى للتمكين الاقتصادي للمرأة باعتباره قاطرة التنمية.

إن إرادتكم السياسية ستظل الضمانة الحقيقية لمسيرة الوطن نحو تنمية شاملة وعادلة، تحقق الخير لجميع أفراد المجتمع.