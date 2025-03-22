مراسل «القاهرة الإخبارية»: الاحتلال يتقدم فى محور نتساريم.. قصف مكثف

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 22 مارس 2025 02:26 مساءً - أفاد يوسف أبو كويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، بحدوث تصعيد عسكري جديد في قطاع غزة، حيث نفّذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية برية وصفها بأنها "محدودة"، حيث عاد الجيش إلى مواقع كان يتمركز فيها سابقًا كجزء من نطاقه الأمني، خصوصًا في المناطق الشرقية من القطاع.

وأشار خلال تصريحات عبر قناة القاهرة الإخبارية، إلى أن جيش الاحتلال حقق تقدمًا ملموسًا في محور نتساريم، وسيطر على شارع صلاح الدين، ووسّع نطاق عملياته باتجاه وسط المحور وصولًا إلى المستشفى التركي، الذي كان يُخصص لعلاج مرضى السرطان قبل أن يتم تدميره، ونُشرت مقاطع مصورة لهذا الدمار.

وأضاف أن الآليات الإسرائيلية تواصل قصفها المدفعي، مستهدفة الأطراف الشمالية لمخيم النصيرات، والمنطقة الجنوبية الشرقية لمحافظة غزة ومنطقة المغراقة، إضافة إلى الأطراف الشمالية للقطاع.

كما بيّن أن القصف المدفعي يمتد ليشمل شرق خان يونس ووسط وجنوب رفح، حيث يتمركز جيش الاحتلال في محور شارع صلاح الدين والمناطق الشرقية من رفح، مشيرًا إلى أن القصف الأخير طال مخيم الشابورة، الذي عاد إليه اللاجئون مؤخرًا.

وفي ساعات الليل، شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات استهدفت منازل مدنيين وأراضي زراعية بحجة استخدامها من قبل المقاومة الفلسطينية، إضافة إلى منطقة التفاح شرق غزة، ما أسفر عن استشهاد خمسة فلسطينيين.