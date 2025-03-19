الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية يلقي كلمة عن التنمية المستدامة على هامش المؤتمر الدولي الـ40 للاستشعار عن بعد للبيئة بالمملكة المتحدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 19 مارس 2025 03:32 مساءً - خلال فعاليات اليوم الثاني المؤتمر الدولي للاستشعار عن بعد للبيئة (ISRSE) في دورته الأربعين ، القي الاستاذ الدكتور / شريف صدقي - الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية - كلمة اكد فيها على أهمية الاستشعار عن بعد في تحقيق التنمية المستدامة وحماية البيئة،مشيراً إلى أن وكالة الفضاء المصرية تعمل على تطوير قدراتها في هذا المجال من خلال إطلاق الأقمار الصناعية المتخصصة وتطوير التطبيقات والبرامج اللازمة.

وأضاف صدقى أن مشاركة وكالة الفضاء المصرية في هذا المؤتمر تأتي في إطار حرصها على مواكبة أحدث التطورات العالمية في مجال الاستشعار عن بعد، وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي في مواجهة التحديات البيئية.حيث التركيز على رصد الأرض والخطط القادمة لترسيخ مكانتها في قطاع الفضاء الأفريقي والعمل على تطوير قطاع الفضاء في مصر وتعزيز استخداماته في مختلف المجالات.